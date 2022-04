Audio - Paris : Les pilotes d'un Boeing Air France luttent pour éviter un crash

Le vol Air France 011 de ce 5 avril 2022 entre l’aéroport de New York-JFK et Paris-CDG a rencontré un incident sérieux.



Le Boeing 777-300ER était en approche de piste vers 10H quand les pilotes ont averti le contrôleur aérien qu’ils constataient un problème. L’avion ne répondait plus et a même commencé à dévier vers la gauche.



La compagnie Air France a confirmé dans un communiqué que l’équipage du vol AF011 "a interrompu sa séquence d’atterrissage et effectué une remise de gaz en raison d’un incident technique lors de l’approche. L’équipage a maîtrisé la situation et atterri normalement après une seconde approche". La compagnie aérienne dit "comprendre et regretter le malaise ressenti par les clients", et rappelle que la remise de gaz est définie par les autorités, les avionneurs et Air France "comme une procédure normale. Les équipages sont formés et régulièrement sensibilisés à ces procédures qui sont utilisées par toutes les compagnies aériennes pour garantir la sécurité des vols et des passagers, ce qui est une nécessité absolue pour Air France".



Dans les échanges audio entre le cockpit et la tour de contrôle disponibles sur Internet grâce à des sites comme Flight Radar, l’équipage, stressé, se montre surpris par la réaction des commandes et lutte pour éviter le crash. Leur maîtrise face à cette situation a été saluée :