Audiences télés et radios : qui a gagné et qui a perdu ?

Les chiffres d’audience des télévisions et des radios pour la période comprise entre janvier et juin 2021 viennent de tomber. Si la télévision avait amorcé une progression sur le 1er trimestre, celle-ci est légèrement redescendue sur le suivant. Les audiences radio déclinent également, même si quelques stations parviennent à tirer leur épingle du jeu. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 7 Juillet 2021 à 11:47

Tous les 6 mois, la tension est à son comble dans tous les médias. Les chiffres des audiences constituent un élément majeur de la vie de ces entreprises puisque ce sont eux qui servent de base de négociations auprès des annonceurs. L’enjeu économique est donc primordial.



Les médias réunionnais n’échappent pas à cette règle. Deux fois par an, les chiffres de Métridom sont attendus comme le messie. Avec les mesures sanitaires qui ont assigné la population à domicile une bonne partie du temps, les attentes étaient donc nombreuses. Cependant, si certains médias ont pu sabrer le champagne, c’était la soupe à la grimace pour d’autres.



Avec le couvre-feu, les télévisions auraient pu profiter du public bloqué à la maison, pourtant la réalité est plus complexe. En effet, si les télévisions ont vu une nette progression sur le premier trimestre de l’année, les chiffres sont redescendus sur les trois mois suivants.



Alors que les audiences cumulées pour l’ensemble des télévisions étaient montées à 580.100 téléspectateurs quotidiens sur la période comprise entre janvier et mars 2021, les audiences sont redescendues à 568.800 spectateurs entre avril et juin. Les chaînes de la TNT gratuites et celles d’offres payantes perdent de l’audience sur les trois derniers mois.



15.000 téléspectateurs de moins pour Antenne Réunion



Pour Antenne Réunion, c’est près de 15.000 téléspectateurs de moins sur le dernier trimestre. Alors que la chaîne privée se maintenait à une audience cumulée de 369.300 téléspectateurs sur le premier trimestre, ce chiffre est descendu à 353.500 téléspectateurs les trois mois suivants.



Le journal télévisé de 19h en semaine reste leader avec 196.500 téléspectateurs, soit 50,1% de part d’audience, tandis que le "19h à vous" rassemble 189.500 téléspectateurs. Le 12h30 reste leader sur sa tranche horaire avec 57,9% de part d’audience, soit 148.500 téléspectateurs. Les éditions du week-end touchent plus de 167.000 personnes.



Certaines émissions cartonnent, comme Kanal La Blague, qui amuse toujours 140.000 spectateurs. La série indienne Siddhi Vinayak fait 51,1% de part d’audience avec 80.300 téléspectateurs. Autre gros succès de la chaîne, Koh-Lanta a rassemblé en moyenne 107.500 téléspectateurs, tandis que The Voice a fait 89.000 téléspectateurs chaque dimanche.



Réunion La 1ère progresse en télévision



En un an, la chaîne publique a connu une augmentation de 7 000 téléspectateurs, passant de 206.100 en juin 2020 à 213.100 en juin 2021. Sur cette période, les journaux télévisés ont progressé de 14% pour le 19h et de 15% pour le 12h30.



De manière générale, l’ensemble des chaînes de France Télévisions rassemblent près de 358.000 téléspectateurs, soit 22,7% de part d’audience sur l’île.



Concernant la radio, elle limite la casse générale avec une perte de seulement 1 200 auditeurs en 6 mois. Elle gagne toutefois en part de marché en passant de 9,6% à 10,4%. En ajoutant France Inter, les radios publiques représentent 17,2% de part d’audience.



Le lent déclin des radios ne touche pas Freedom



De manière générale, l'audience des radios baissent. L’audience cumulée pour l’ensemble des radios a perdu près de 5 000 auditeurs depuis le début de l’année pour s’établir à 534.800 auditeurs quotidiens. Cette baisse concerne autant les radios privées commerciales que celles du service public. Paradoxalement, les radios privées associatives ont légèrement augmenté.



Un déclin général qui ne touche pas Freedom, le leader éternel, qui gagne près de 3 000 auditeurs sur cette période, avec 220.900 auditeurs cumulés, et représente 31,2% d’audience. Un succès que ne connaît pas Freedom 2 qui perd près de 4 000 auditeurs en six mois.



L’autre grand gagnant est NRJ, qui voit plus de 8 000 auditeurs supplémentaires arriver sur ses ondes. La radio musicale fait 100.800 auditeurs et devient la deuxième radio de l’île avec 14,2% d’audience.



La progression la plus spectaculaire concerne RER qui gagne plus de 50% d’auditeurs en six mois. La petite radio passe de 27.400 auditeurs à 41.500. Une amélioration de bon augure à quelques jours du 52e Tour Auto, l’un de ses évènements phares. De son côté, CHERIE FM gagne près de 3 000 auditeurs.



Du côté des perdants, la chute la plus spectaculaire concerne Rire et Chansons, qui perd près de 12.000 auditeurs. La station ne semble plus faire rire autant avec 33.500 auditeurs, contre 45.100 en novembre dernier.



Autre grand perdant : RTL Réunion, qui voit fuir près de 10.000 auditeurs en 6 mois. En novembre dernier, la radio comptait 53.500 auditeurs, contre 43.800 fin juin.



Enfin, EXO FM reste la première radio soleil de l’île avec 9,9% d’audience cumulée et 70.000 auditeurs, mais 4 000 de moins qu’il y a 6 mois.



