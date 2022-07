Audiences avril-juin : Antenne Réunion reste la chaine préférée des Réunionnais

Le communiqué :



Selon les résultats de l’étude Métridom TV sur la vague Avril – Juin 2022, couvrant la période du lundi 04 avril au dimanche 12 juin 2022.



Antenne Réunion réaffirme chaque jour sa capacité unique à mobiliser, informer et divertir les Réunionnais.



De nombreuses nouveautés sur cette période : nouvelles présentation JT, météo, télénovelas, émission musicale 100% locale et nouveau jeu péi ! Ce sont aussi des moments forts de l’actualité quotidienne, la présidentielle et les législatives.



Les audiences de la vague Avril - Juin 2022



Antenne Réunion reste la chaine préférée des Réunionnais en rassemblant près de 28% de part d’audience(1) et 311 500 téléspectateurs(1) en moyenne qui regardent la chaîne tous les jours.



Les journaux télévisés d’Antenne Réunion toujours à des hauts niveaux d’audience :



• LE 12H30, avec le retour de Laura Chateau à l’antenne, progresse avec 59% de part d'audience(2) , et réunit 143 500 téléspectateurs(2) en semaine

• LE 19H00 avec Antoine Hassler reste le premier journal télévisé de La Réunion en fédérant 164 200 téléspectateurs(3) en semaine avec 48,3% de part d'audience

• Les éditions du 19H00 Week-end avec Maëva Pausé progressent avec 52,5% de part d'audience(4) , et rassemblent 153 400 de téléspectateurs(4)



« Je remercie tous les téléspectateurs Réunionnais de m’avoir réservé un accueil chaleureux à mon retour au JT du 12H30 sur Antenne Réunion. C'est un réel plaisir de vous retrouver du lundi au vendredi pour les clés de l'info de la mijournée. Rendez-vous à la rentrée prochaine pour des journaux de proximité ; dans lequel nous déclinerons des sujets de notre quotidien. Hâte d’y être ! » souligne Laura Chateau, journaliste – présentatrice du 12H30.



« Un grand merci aux téléspectateurs pour leur confiance et leur fidélité au 19H00 ! Présidentielle, législatives, hausse des prix…Ce trimestre a encore été riche en info sur Antenne Réunion ! Les équipes toujours mobilisées pour vous informer, dans des formats nouveaux et différents ! Un Dan’ Soubik pour se régaler avec Thierry Jams…Nou artrouv à la rentrée ! », déclare Antoine Hassler, journaliste – présentateur du 19H00 et du 19H00 À Vous.



« C’est un plaisir de vous retrouver chaque semaine, pour LE 12H30 et LE 19H00 Week-end ! Je suis ravie de vous informer et de mettre an lèr notre culture et notre savoir-faire péi. Avec nos moments C Tendance, À Table, et nos invités ! Sans oublier notre page Sport et Évasion, qui dévoile les richesses et les talents de notre île. Merci pour votre fidélité, et rendez-vous à la rentrée !», cite Maëva Pausé, journaliste – présentatrice des éditions Week-end.



Des télénovelas et feuilletons qui rassemblent :

• Kumkum Bhagya charme près de 82 000 téléspectateurs(5) pour une part d’audience(5) à 56,8% (+5,7 points vs il y a un an)

• En semaine, Les Feux de l’amour totalise toujours près de 56 000 téléspectateurs(6) avec 44,5% de part d’audience (+7,7 points vs il y a un an)

• Le samedi, la série portugaise Pour l’amour de Louisa conquiert près de 35 800 téléspectateurs (7)



De nouveaux programmes péi :

• Master Quine, le nouveau jeu inédit local qui vous rappelle les dimanches en famille à jouer au loto quine, fait ses preuves en séduisant près de 42 000 téléspectateurs(8), avec une part d’audience qui progresse de près de 4 points.



« Je suis très heureux que Master Quine soit devenu aussi rapidement le rendez-vous incontournable des téléspectateurs tous les soirs avant le JT. Nous avons voulu mettre en lumière notre jeu des traditions familiales et divertissant qui rassemble les Réunionnais. Pari réussi ! Tout le monde joue à Master Quine ! », précise Christophe Bégert, Conseiller au développement de l’antenne, des programmes et des contenus.



• Nouveauté péi : pour des réveils qui bougent tout en faisant le plein de vitamines, la nouvelle émission musicale 100% locale, La Playlist EXOfait danser les Réunionnais tous les matins !



« Je suis ravie de l’accueil que les Réunionnais m’ont réservé en m’ouvrant leur porte tous les matins dans ce nouveau rendez-vous qui met en lèr la musique locale. Nou sa continué danse ansamb, nou sa offre à zot le meilleur de nout muzik ! Et mi réserve à zot encore plus de surprises dans La Playlist EXO ! Alors, à très bientôt pour des réveils tout en soleil ! », indique Florence Sellier, animatrice d’Antenne Réunion.



La chaine leader sur les soirées :

• La série Los Angeles Bad Girls, les lundis soir, divertit 48 800 téléspectateurs(9)

• Manifest tient en suspens plus de 59 000 de téléspectateurs(10) tous les mardis soir

• Les mercredis, Koh Lanta : Le totem maudit réunit plus de 55 000 téléspectateurs(11)

• Les divertissements du samedi soir dont Mask Singer cumulent 45 400 téléspectateurs(12)

• La nouvelle saison de The Voice fédère près de 63 000 téléspectateurs(13) avec 28% de part d’audience(13)





Source Médiamétrie – Etude Métridom – AJ22 (1) Lundi – Dimanche 00h-24h

(2) En moyenne Lundi – Vendredi 12h30-13h00 vs AJ21

(3) En moyenne Lundi – Jeudi 19h00-19h45

(4) En moyenne Vendredi – Dimanche 19h00-19h45 vs AJ21

(5) En moyenne Lundi – Vendredi 11h45-12h30 vs AJ21

(6) En moyenne Lundi –Vendredi 13h15-14h00 vs AJ21

(7) En moyenne Samedi 11h30-12h15 et 13h15-14h00

(8) En moyenne Lundi – Vendredi 18h15-18h45 vs AJ21

(9) En moyenne Lundi 20h00-21h30

(10) En moyenne Mardi 20h00-21h30

(11) En moyenne Mercredi 20h00-21h30

(12) En moyenne Samedi 19h45-21h45

(13) En moyenne Dimanche 19h45-21h45