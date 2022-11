La grande Une Audiences : Les Français ne boycottent pas le Mondial au Qatar

Après deux matchs de l'équipe de France, on peut déjà tirer un premier constat : les appels au boycott de la coupe du monde au Qatar ne semblent pas vraiment suivis par les téléspectateurs. Même le match d'ouverture Qatar-Équateur a été plus suivi que celui de 2018 en Russie. Par La rédaction - Publié le Mercredi 30 Novembre 2022 à 06:25

Avec 11,59 millions de téléspectateurs, TF1 a réalisé un très beau score pour l'affiche France-Danemark. Cela correspond à près de 63% de part d'audience, alors même qu'il était diffusé à 17h, heure de Paris, contre 20h pour le match contre l'Australie.



Alors que les appels au boycott se sont multipliés ces dernières semaines, notamment pour protester contre les atteintes aux droits humains au Qatar et aux nombreux morts sur les chantiers des stades, les afficionados ont finalement décidé d'allumer leur télé.

Des scores similaires partout, sauf en Allemagne



"Les premiers chiffres suggèrent que la Coupe du monde est toujours aussi populaire", affirmait la FIFA dans un communiqué jeudi dernier. Pourtant, certains de nos voisins européens n'ont pas l'air emballés par cette compétition.



Ainsi le match Allemagne-Espagne a rassemblé quasiment autant de téléspectateurs au-delà des Pyrénées et outre-Rhin. 17 millions de personnes ont regardé la rencontre en Allemagne, contre 16,6 en Espagne, alors que le pays compte presque deux fois moins d'habitants (47 contre près de 83 millions). Une tendance qui semble donc se confirmer, après les mauvaises audiences de la Mannschaft contre le Japon, avec seulement 9,2 millions de téléspectateurs. D'ailleurs, le pays fait figure d'exception sur le continent, même si la compétition au Qatar est particulièrement décriée dans presque toutes les enquêtes d'opinions en Europe.



