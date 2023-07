Revenir à la Rubrique TCO Audience solennelle à la chambre régionale des comptes Sous la présidence d’Emmanuel Séraphin, les élus du Bureau Communautaire du TCO ont validé plusieurs actions qui seront mises en œuvre dans le cadre de son PDU, telles que le covoiturage et le transport nocturne notamment.

Ils ont aussi approuvé la réalisation d’une étude des besoins d'accueil sur le TCO des personnes sans abri, des personnes en rupture d'hébergement et des jeunes de moins de 25 ans en rupture d'hébergement ; ou encore les actions du Programme Démonstrateur Ville Durable sur la ZAC de Cambaie Oméga pour « structurer la ville jardin ».

TRANSPORTS



Le Bureau Communautaire a validé plusieurs actions de son PDU :



Le lancement d’une expérimentation de 6 mois pour un transport à la demande de nuit (de 20h à 3h), sur la commune de Saint-Paul. La mobilité pour les noctambules et pour les salariés des entreprises ouvertes en soirée, fait en effet partie des sujets sur lesquels il convient de se pencher. Actuellement, le réseau de transport urbain Kar’Ouest ne propose aucune course démarrant après 20h. Or, les besoins en termes de mobilité à partir de cette heure, même s’ils sont moins importants que la journée, sont existants pour les entreprises et les activités nocturnes.



L’expérimentation proposée se déclinera comme suit : Le transport fonctionnera tous les jours y compris les jours fériés de 20h à 3h du matin. Il est réservé aux usagers majeurs. Les 2 véhicules mobilisés desserviront certains secteurs des hauts (de Bellemène à La Saline) et pour les bas, de St Gilles les Bains à la Saline les Bains.



Le coût global pour cette expérimentation a été estimé à environ 250 000€ pour 6 mois d’exploitation. La date de démarrage de cette expérimentation sera communiquée ultérieurement.



L’Ouest teste Karos City



Entreprise spécialisée dans le court-voiturage et les trajets domicile-travail, installée depuis 2016 à La Réunion, Karos qui compte aujourd’hui plus de 30 000 inscrits sur l’île, proposera aux usagers du territoire Ouest d’utiliser sa plateforme Karos City pour leurs déplacements.



La validation de ce projet par les élus, fait du TCO la première collectivité de l’île à tester cette nouvelle formule de covoiturage adaptée à son territoire. L’objectif étant d’inciter les employés des entreprises de l’Ouest à pratiquer le covoiturage comme alternative à la voiture individuelle, et de réduire les embouteillages.



Partenariat TCO / SIDELEC



Les élus communautaires ont acté le partenariat entre le TCO et le SIDELEC pour la réalisation du schéma directeur des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Cette participation s’inscrit pleinement dans le plan de déplacements urbains (PDU) du TCO puisqu’elle vise concrètement l’autopartage et le développement de l’utilisation des véhicules électriques, grâce notamment à la mise à disposition de bornes de recharge sur le territoire.



Rendez-vous le 27 août pour la Rando Vélo Interco de l’Ouest !



Les élus ont également acté l’organisation de la Rando vélo interco, le dimanche 27 août avec deux départs, l’un à La Possession, l’autre à Saint-Leu, et une arrivée au Camping de l’Ermitage.

HABITAT



Les élus ont approuvé le lancement de l'étude des besoins d'accueil sur le TCO des personnes sans abri, des personnes en rupture d'hébergement et des jeunes de moins de 25 ans en rupture d'hébergement.



Le Plan Local Habitat souhaite apporter les réponses à l’évolution des besoins et aux publics prioritaires du territoire, notamment pour le public le plus fragile et en rupture d’hébergement. En effet, il semble nécessaire de lancer une étude pour dresser un diagnostic visant à caractériser aussi bien quantitativement que qualitativement la problématique de logement des personnes sans abri et celles en rupture d'hébergement en ciblant en particulier les jeunes sortants de la prise en charge de l'Aide Sociale à l’Enfance.



Dans cette perspective, l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) a adressé une note d’intention au TCO afin de porter une étude sur l’accueil des personnes sans abri et des personnes en rupture d’hébergement notamment les jeunes de moins de 25 ans.



L’étude qui pourrait débuter avant la fin de l’année 2023 durera neuf mois et comprendra les phases suivantes :

• Etat des lieux du territoire : enquête auprès de partenaires, identification des structures locales ;

• Repérage, identification, localisation du public : enquête auprès du public ;

• Préconisations des solutions adaptées en termes de structures et d’accompagnement. Cette étude permettra au TCO de porter des projets adaptés aux besoins des publics ciblés en lien avec le réseau partenarial et de mobiliser les crédits identifiés.



Le budget alloué s’élève à 38 200 €.

EMPLOI / ECONOMIE



Les élus ont approuvé le soutien du TCO à l’expérimentation Territoire Zéro Chômeurs de longue durée dans laquelle est engagée depuis 2016 la Ville de Le Port, pour les secteurs de la ZAC 2 et la RN4 Coeur Saignant, ce qui représente environ 1 500 habitants potentiellement concernés puisque privés d’emploi depuis plus d’un an. Ce dispositif innovant permet à des personnes volontaires d’être embauchées en contrat à durée indéterminée par des entreprises de l’économie sociale et solidaire, entreprises à but d’emploi, pour des activités non couvertes par le secteur privé des bassins d’emploi concernés (recycleries, épiceries ou garages solidaires, etc.). Ainsi, la société Synergie Péi prévoit d’embaucher à terme une cinquantaine de personnes dont une quinzaine en 2023.



Ils ont par ailleurs validé les candidatures de 4 nouvelles entreprises qui souhaitent s’installer sur la Zone d’Activités Economiques de la Pointe des Châteaux. Il s’agit de l’Ile en Glace pour une activité de fabrication de glaces et sorbets artisanaux ; PG Structure pour une activité de fabrication de structures métalliques, charpentes, couvertures et bardages ; Brasseries Dalons pour une activité de fabrication de bières artisanales ; et Vue Belle United pour une activité de torréfaction du café, production de café en grains moulus, soluble, concentré, d’emballage et ensachage de café. Ces 4 entreprises représentent quelque 154 employés dont 34 nouveaux postes.

AMÉNAGEMENT



Lauréat en 2022 du Plan d’Investissement d’Avenir-Démonstrateur Ville Durable, les élus ont approuvé le lancement d’un marché de « recherche et développement » avec le Conservatoire Botanique National Mascarin, afin d'effectuer les actions du « Programme Démonstrateur Ville Durable sur la ZAC de Cambaie Oméga » pour « structurer la ville jardin ».



Il s'agira ainsi d'identifier les espèces végétales susceptibles d’être implantées sur le périmètre de la ZAC au regard de ses contraintes et des usages projetés ; de cibler les espèces pour les espaces publics et semi privés au sein des îlots et macro-lots ; de mettre en culture des espèces identifiées dans la palette végétale pour les espaces verts de la ZAC et de mettre en place une zone test de plantation en milieu contraint.



Ce projet est financé à hauteur de 76 125 € pour le TCO ; 99 125 € par France 2030 et 23 000 € par le CNBM (valorisation d’ETP).





Dans la même rubrique : < > Des alternatives aux sacs plastique, c’est possible Retour en images sur la réunion publique des États Généraux des Mobilités dans l’Ouest Pour plus d’informations consultez le site internet du Territoire de la Côte Ouest ou sa page Facebook.