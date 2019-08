zautos974.com

Audi A1 Citycarver : une superbe version SUV de la citadine d'Audi…

Le constructeur aux anneaux continue d'étonner avec cette version SUV de son modèle d'entrée de gamme A1. Baptisée CityCarver et non Allroad (pas de transmission intégrale) cette déclinaison a une vocation urbaine. De quoi sans doute faire passer un peu plus les tarifs de plus en plus élevés de la marque et qui pénalisent les ventes de l'A1.





Pour lire la suite, cliquer ici… L'A1 Citycarver, plus haute de 35 mm, se reconnaît à ses protections de carrosserie noires et ses bas de caisse couleur inox. La Citycarver a un visage inédit, avec une calandre octogonale, comme sur les « vrais » SUV de la marque. Les fentes…

Jean Pierre Vidot