Aude : Sans nouvelles d'un jeune homme natif de Mayotte

Un jeune homme natif de Mayotte et vivant avec sa famille dans le département de l'Aude n'a plus donné signe de vie depuis deux semaines. Par LG - Publié le Dimanche 4 Juin 2023 à 09:54

Ce samedi 3 juin, la gendarmerie de l'Aude a émis un appel à témoins suite à la disparition d'un jeune homme de 19 ans. Ibrahim Tourqui-Salim n'a plus été vu depuis près de deux semaines, depuis qu'il a quitté sa résidence familiale à Villalier, près de Carcassonne, le lundi 22 mai vers 7 heures du matin.



Ibrahim Tourqui-Salim est natif de Mayotte. Il mesure 1m88 est de corpulence mince et a les cheveux noirs courts, crépus ainsi qu’une barbe naissante.



Il serait parti porteur d’une veste à capuche blanche, d’un bonnet noir, de chaussures noires type baskets et d’un sac à dos noir avec un logo blanc de la marque Nike.