Aude Payet apporte son soutien à Stéphane Albora

Le communiqué :



Vous avez été 4337 électeurs de la Ravine des Cabris, Bois d’Olives, Lignes des Bambous, Pierrefonds à m’avoir fait confiance aux élections départementales en 2021 où j’ai été candidate du PLR avec Stéphane ALBORA - Génération Ecologie – sous l’union de Saint-Pierre + Verte, sur ce canton 20 de Saint-Pierre.



« Marmay la Kour » comme zot té di, vous nous connaissez : Stéphane que vous avez vu grandir à Bois d’Olives, et moi-même fille de la Ravine des Cabris, nous avons toujours été pleinement investis dans le vie sociale de nos quartiers que nous connaissons.



Dans la continuité de notre engagement aux élections départementales j’apporte donc tout mon soutien, ma confiance en Stéphane ALBORA, candidat aux élections législatives. De par ses valeurs sociales, progressistes et écologiques, il portera à l’Assemblée Nationale la voix de la population de nos quartiers, la voie des Saint-Pierrois, des Petite-Ilois et des Saint-Josephois.



Stéphane ALBORA c’est le candidat de l’unité militante de gauche, contre la politique d’Emmanuel MACRON.



Plus que jamais saisissons l’opportunité d’élire un Député Saint-Pierrois qui partage nos valeurs face au Député sortant d’une majorité municipale qui s’est rapprochée de la « Macronie » .



Le 12 juin dès le premier tour, Changeons de Cap, et votons Stéphane ALBORA et Graziella Camélé – Yeng-Seng pour Saint-Pierre, pour le Sud, pour La Réunion et les Outre-Mer.



Aude PAYET

Ex-Candidate PLR, élection Départementale

Canton 20 de Saint-Pierre