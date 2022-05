"Aucun soutien au candidat PCR David Gauvin", annonce la section de St-André

Le Parti Communiste Réunionnais sera présent aux législatives de Juin dans la 5e circonscription qui va de St-André à St-Philippe en passant par Salazie et La Plaine des Palmistes. Interpellée maintes fois à ce sujet, la Section PCR de Saint-André – la seule Section de cette vaste circonscription- tient à préciser qu’elle ne fait pas partie des soutiens du candidat.



Elle estime qu’une candidature aux législatives doit être le fruit d’une réflexion concertée et collective et précédée d’une sérieuse préparation sur le terrain. Ce qui n’est ici aucunement le cas. Et s’interroge sur la décision surprise, tardive et les réelles motivations du candidat.



Par ailleurs, la Section ne partage absolument pas - avec lui - la même conception de la fraternité, de la solidarité, du respect et de la loyauté, valeurs essentielles auxquelles elle est profondément attachée et qui fondent le PCR. Et rien ne laisse entrevoir sur ce plan une évolution positive.



Dans ces conditions, la Section de Saint-André ne se sent pas en mesure d’entreprendre la moindre action dans cette campagne en faveur du candidat PCR et de lui apporter un quelconque soutien. Le Secrétariat du Parti en a été informé.

Cette clarification était nécessaire .Et il va de soi que cette position ferme que la Section assume pleinement, n’enlève rien à l’attachement de ses membres au Parti fondé par Paul Vergès.



A Saint-André le 31 mai 2022.

Le Secrétaire de Section

Jacky The-Seng