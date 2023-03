A la Une . Au volant d'un véhicule bruyant, sans permis ni assurance, il voit son bolide placé en fourrière

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l’île. Ce sont 189 infractions qui ont été relevées. Par NP - Publié le Dimanche 19 Mars 2023 à 20:30

Bilan de sécurité routière :



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 11

NOMBRE D INFRACTIONS : 189

NOMBRE DE RÉTENTIONS DE PERMIS : 12



NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 05

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 07



NOMBRE D’IMMOBILISATION / FOURRIÈRE : 51 dont 09 Fourrières.



NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 08

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 04



NOMBRE DE VITESSES : 62 dont 03 avec interception.



NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 08

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 43

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 08



NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 07

NOMBRE DE DÉFAUT DE PLAQUE OU NON CONFORME : 05

NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 04

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 18



NOMBRE DE PNEUMATIQUE LISSE : 01

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 06

NOMBRE DE NON-MUTATION CARTE GRISE : 01



NOMBRE DE STATIONNEMENT GÊNANT : 02

Carton rouge :



Dimanche en fin de matinée, les motocyclistes de la B.Mo St-Paul ont leur attention attirée par un véhicule qui « pétarade » dans la descente de la rampe de Plateau-caillou suite à la modification de l’échappement (Pop and Bang). Lors de l’interception, les motards constatent que le jeune conducteur conduit sans être titulaire du permis de conduire et sans avoir souscrit d’assurance. Ce dernier devra s’expliquer devant le tribunal judiciaire de St-Denis. En attendant, son véhicule occasionnera plus de nuisances sonores car il a été placé en fourrière.



Dimanche de 15 heures 00 à 18 heures 00, les motocyclistes de la brigade motorisée de St-Benoît ont procédé à un contrôle des mobilités, sur la RN.3, en agglomération de la Plaine des Palmistes. Au total, 07 infractions ont été relevées dont 02 conduites sous l'emprise de stupéfiants, une conduite malgré une suspension administrative du permis de conduire et diverses infractions liées aux équipements de sécurité.



De 17 heures 30 à 20 heures 00, les motocyclistes de la B.Mo St-Paul et de la Rivière-St-Louis ont réalisé un contrôle des flux, en agglomération de St-Leu, ayant pour objectif la recherche des conduites addictives. 17 infractions ont été constatées dont 06 conduites addictives. 05 conducteurs ont vu leur permis de conduire retiré immédiatement. 02 véhicules ont été placés en fourrière.