Au volant d'un poids lourd, drogué, sans permis et le téléphone à la main

Les gendarmes de l'Escadron départemental de la sécurité routière (EDSR) ont mené une opération de contrôle routier ce mercredi à Sainte-Marie et ont relevé 22 infractions. Par NP - Publié le Mercredi 5 Octobre 2022 à 18:18

Le mercredi 5 octobre 2022 de 14h à 16h, les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît, ont réalisé un service de contrôle des mobilités en agglomération de la commune de Sainte-Marie, intersection N102/D45.



Carton rouge au chauffeur d'un poids lourd qui circulait en faisant usage de son téléphone portable. Lors du contrôle, les gendarmes constatent que son permis de conduire est non prorogé et qu'il n'est pas en possession de la licence de transport. De plus, les dépistages effectués permettent de mettre en évidence qu'il est également positif aux stupéfiants.



A cet effet, 22 infractions ont été constatés par les militaires de l'EDSR dont :



- 5 conduites sous stupéfiants (3 VL, 1 PL et 1 Cyclomoteur)

- 4 conduites avec téléphone tenu en main

- 1 non port de ceinture conducteur

- 7 non respects du feu rouge

- 2 non port de gants (1 moto et 1 cyclo)

- 1 défaut de contrôle technique

- 1 défaut de permis de conduire

- 1 non présentation de licence de transport

- 4 véhicules ont fait l'objet d'une mis en fourrière immédiate.



