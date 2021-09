A la Une . Au volant avec 3 g/l d'alcool dans le sang mais sans ceinture

Les gendarmes ont intercepté un conducteur ivre, sans permis, sans assurance et sans contrôle technique. Son véhicule va être détruit. Voici le compte-rendu des gendarmes : Par NP - Publié le Mercredi 15 Septembre 2021 à 17:03

Ce jour, le 15 septembre 2021 à 10 heures et 05 minutes, au niveau de la Route du Tévelave sur la commune de LES AVIRONS (97425), lors d’un service de contrôle routier, ayant pour objet, la recherche des infractions graves génératrices d’accident, l'attention des motocyclistes de la Brigade Motorisée de LA RIVIERE ST LOUIS (974) se porte sur le comportement hésitant d'un automobiliste circulant sans la ceinture de sécurité.



Immédiatement, les militaires procèdent à son interception. Une forte odeur d’alcool se dégage de l’intérieur du véhicule. Le dépistage de l'imprégnation alcoolique pratiqué sur le conducteur se révèle positif. Les vérifications de son état alcoolique laissent apparaître un taux retenu de 1.51 MG/L d'air expiré.



Poursuivant le contrôle, les enquêteurs constatent, que le véhicule n'est pas assuré, son contrôle technique n'est plus valide depuis 2019 et le certificat immatriculation n'a pas été établi au nom du propriétaire actuel. Le véhicule est immédiatement immobilisé et placé en fourrière, en vue de sa destruction.



Le contrevenant, âgé de 39 ans, fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire, en attendant sa convocation devant la Tribunal Judiciaire de ST PIERRE (97410).





