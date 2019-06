Courrier des lecteurs Au tribunal des cocus...

Quand les cocus d'un dimanche électoral, érigent leur tribunal... et se chamaillent.

Les RP nerveux et mêmes électriques au lendemain des Européennes cherchent leur coupable... Vauquier est présenté en bête expiatoire.



Une formation qui a survécu pendant 30 ans dans une unité artificielle avec le seul souci de s'opposer à la Gauche (Communistes et Socialistes compris ). Bon, sur le plan local, depuis bien avant, pour le meilleur comme pour le pire, ça a sauvé notre statut départemental.



Comment créer un lien ou un ciment entre une droite populaire, plutôt traditionnelle et humaine et une droite affairiste de la lignée d'un Fillon ou d'un Balkany? Seule leur opposition à la même Gauche dans son front commun, pouvait les réunir... mais ça ne peut durer.



Les temps changent... la Gauche poursuit sa vie, émiettée, prête à se dissoudre à peu près avec n'importe qui si l'on excepte la FI proche de l'AVC dimanche et qui faudra bien réanimer.



La droite suit le même chemin... Les plus affairistes entourent déjà Macron... Neuilly le fief de Sarko a fait le plein pour Macron dimanche... La droite populaire et ou populiste qui se confondent en fait, celle qui galère est attirée par le RN... Le noyau de purs et de durs ne deviendra qu'une force politique d'appoint 8% c'est déjà pas mal... Bon courage ! Carl Joseph Lu 177 fois





Dans la même rubrique : < > Du lycée Leconte de Lisle au Parlement européen Colorado : Retour vidéo sur la messe de l’Ascension