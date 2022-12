A la Une .. Au tour de la Semac de basculer dans le giron de la CDC Habitat

La vente de 33% des parts de la Semac détenues par la commune de Saint-Benoit pour une somme de 9 millions d'euros a été officialisée ce mercredi lors du conseil municipal. Désormais actionnaire à hauteur de 1% du bailleur social, la collectivité explique avoir effectué cette cession d'actifs pour pouvoir mener à bien son redressement budgétaire et investir davantage d'ici la fin de la mandature. Par SI - Publié le Vendredi 2 Décembre 2022 à 15:54

À son arrivée à la tête de la municipalité bénédictine en 2020, le maire Patrice Selly s'était engagé dans un premier temps à ne céder que 18 des 34% des parts que détenait la collectivité au sein de la Semac pour que cette dernière puisse maintenir son statut de SEM. Mais ces 18% ne permettait pas au bailleur d'atteindre ses objectifs financiers fixés pour redresser les comptes de la collectivité, explique la municipalité. Le capital final retenu, à savoir 33%, "permettra aussi à la commune de rester actionnaire", se justifie-t-elle.



La commune reste de manière symbolique avec 1% du capital de la Semac. Un pacte d'actionnaire sera réalisé avec la CDC Habitat qui va acquérir les parts de la commune et qui a déjà raflé la majorité des parts de la Sodiac, de la Semader et de la SIDR.



L'officialisation de cette cession sera actée lors d'un conseil de surveillance qui se réunira le 15 décembre prochain à Paris. "Au sein de ce pacte d'actionnaire seront réglées les questions de gouvernance et de participation de la commune dans les grandes décisions stratégiques qui seront prises par la suite par la Semac", indique Patrice Selly.



Autre point important pour ce dernier et qui l'a conforté dans son choix est la place qu'occupe la CDC Habitat dans le logement et l'aménagement social, n°1 au niveau national. Adossée à la CDC Habitat, il assure que la Semac aura toutes les cartes en main pour développer de nombreux projets avec "une capacité financière d'intervention plus forte".



Mais la vente de la quasi-totalité des parts de la Semac détenues par la mairie de Saint-Benoit n'a pas fait que des heureux. Des voix au sein de l'opposition se sont élevées pour dénoncer cette cession d'actifs, craignant de voir la collectivité ne plus être maître de son destin sur la question du logement social. "Les explications données ici ont également été dites lors du conseil municipal. Cette cession va nous permettre également d'engranger 9 millions d'euros de recettes supplémentaires en investissement pour la commune de Saint-Benoit, nous permettant désormais de sortir de la situation budgétaire difficile qui était la nôtre depuis 2020. 2023 sera à l'équilibre et nous allons à nouveau être en capacité d'investir sur Saint-Benoit au bénéfice de notre population. C'est ce qui compte", assure Patrice Selly.