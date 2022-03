A la Une . Au total, ce sont 14 femmes qui accusent Eric Zemmour d'agressions sexuelles !

Les accusations portées contre Eric Zemmour par huit femmes, dont une journaliste réunionnaise (voir notre article par ailleurs), ainsi que l'a révélé Médiapart aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, ne sont pas les premières portées contre le candidat à la présidentielle. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 19:47

Au mois d'avril 2021, une conseillère municipale d'Aix-en-Provence, ancienne journaliste au Figaro et à CNews, avait publié un post dans lequel elle affirmait avoir été embrassée de force par Zemmour en 2005. Selon ses propos rapportés par Le Parisien, "il s’est servi. C’était il y a des années, mais le dégoût ne s’en va pas". Son post était une réaction au collage dans la ville d'Aix par des militants d'affiches appelant à la candidature d'Eric Zemmour.



Quelques jours après, la journaliste et autrice belge Aurore Van Opstal avait affirmé sur Twitter qu’Eric Zemmour lui avait "caressé la cuisse jusqu’à l’entrejambe" "trois" minutes après leur rencontre dans un café parisien.



Mediapart avait par la suite ajouté à leur récit celui de quatre femmes, l’une racontant une attitude "déplacée" en 2012 alors qu’elle était stagiaire au Figaro, un SMS équivoque en 2019 envoyé à une cheffe d’édition de CNews ou encore l’agression d’une maquilleuse en loge.



La publication des huit témoignages d'aujourd'hui, dont celui d'une ancienne journaliste du JIR, ne font donc qu'aller dans le même sens.



Eric Zemmour visionnaire



Dans un de ses livres, Eric Zemmour répond à Médiapart. Citant les mises en garde de certains de ses amis, selon lesquels sa "vie privée", ses "frasques" et ses "amours" se retrouveraient "étalés" en cas d’aventure électorale. "On m’inventera des choses, on dira que je suis un agresseur sexuel, un violeur, on va tout inventer", a-t-il aussi estimé sur CNews.



Défenseur de DSK...



Il faut dire que les propos d'Eric Zemmour sur le sujet ne jouent pas vraiment en sa faveur.



Dans son livre "La France n'a pas dit son dernier mot", il évoque l'affaire DSK qu'il qualifie de "ridicule affaire ancillaire" (NDLR : se rapportant à une servante, en l'espèce Nafissatou Diallo était une femme de ménage). Avant de commenter les faits à sa façon : "DSK, menottes derrière le dos entre deux cops new-yorkais, marchant tête baissée, c’est un renversement de mille ans de culture royale et patriarcale française. C’est une castration de tous les hommes français".



Rappelons quand même que Dominique Strauss Kahn était poursuivi pour sept chefs d’accusation : acte sexuel criminel au premier degré (deux chefs d’accusation), tentative de viol au premier degré, abus sexuel au premier degré, séquestration au second degré, agression sexuelle au troisième degré et attouchement sexuel.



... Et solidaire de Tariq Ramadan !



Dans le même livre, Eric Zemmour se dit convaincu que Tariq Ramadan avait été piégé par celles qui l'accusaient d'agressions sexuelles et de viols.



"J’ai eu un choc lorsque j’ai aperçu Ramadan sur mon écran de télévision, à sa sortie de prison, les cheveux blanchis, la mine défaite, la voix cassée d’un vieillard". Il ajoute qu'il a eu "honte pour Bourdin (BFMTV)" et avoir "à cet instant pris en pitié sa victime".



En décembre 2018, le Journal du Dimanche avait révélé l’existence de chaleureux messages échangés entre Éric Zemmour et Tariq Ramadan. Il concluait ses messages par "Amitiés. Embrassade".



Drôle d'ami !





Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur