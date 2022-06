Communiqué Au programme du Mois des Visibilités LGBTQIA+ cette semaine

Le programme du Mois des Visibilités : Par N.P - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 15:45

MARDI 14 JUIN 18h-20h30 | “VIH 2022, les nouveaux outils de la lutte / Chemsex : approche communautaire, autour de la RDR”



Présentation du Docteur Roland Rodet, médecin responsable du centre de santé sexuel en maladie infectieuse au CHU Félix Guyon et membre du COREVIH Océan Indien ;



Intervention de Laurent Babonnaud, Éducateur en addictologie à la Kaz Oté et membre du COREVIH Océan Indien, autour de la RDR, de la démarche communautaire.



La santé sexuelle et mentale doit être mise au cœur des réflexions de santé publique pour les personnes de la communauté LGBTQIA+ qui se sont construites avec les traumatismes de discriminations et de stigmatisation.

Aujourd’hui le VIH se développe plus chez les hétérosexuels car la prévention peine à toucher le public. L’éducation sexuelle n’est plus proposée dans les établissements scolaires, et la société se repli autour de ces questionnements.

En partenariat avec le COREVIH.



CDNOI, Théâtre du Grand Marché, Saint-Denis

Rue Maréchal Leclerc





SAMEDI 18 JUIN 10h-17h00 : Théâtre de l’opprimé·e



Le théâtre de l’opprimé.e est avant tout un outil de rencontres entre premier·eres concerné·es par des sujets de société qui impliquent une oppression ou une discrimination.

Appartenir à une minorité de la diversité sexuelle et/ou de genre implique des difficultés qui vont du stress minoritaire à la violence et au rejet. Chacun répond à ces évènements à sa manière pour exprimer son être.

Le théâtre de l’opprimé.e permet de se réunir pour faire un état des lieux de ce que l’on vit comme des empêchements à agir et de s’inspirer des actes de chacun.e pour devenir plus fort·es. C'est un moment de partage, d’écoute, de jeux et de création ! Il offre l’opportunité de transcender ensemble des expériences uniques et d’éclairer ainsi la démarche collective de visibilité et de libre expression de la communauté LBTQIA+.



Pour la première fois un groupe issu de la diversité sexuelle va se réunir pour participer à cet atelier. Libérer la parole et la mettre en commune permet de créer une communité en toute bienveillance.



Lieu : Conservatoire à Rayonnement Régional Cimendef, Saint

Paul

Animé par Nathalie Carpentier, JOKER | Kascavailes

Public : tous publics de la diversité sexuelle et de genre

Inscription :





18h30 : Apéro Queer #3



Event FB :



Lieu : Exposition NO·MAN·MEN de Samuel Perche

Rue Armand de Villiers, Grand Bois, St Pierre



Troisième édition des apéros queer du Sud. Un temps pour se retrouver et se rencontrer, accueillie par l’exposition NO·MAN·MEN de Samuel Perche, à Grand Bois.





DIMANCHE 19 JUIN A partir de 11h - Journée de rencontre et d’échange en présence de Didier Lestrade



A l’occasion du Mois des Visibilités LGBTQIA+, en partenariat avec l’association LERKA, nous invitons Didier Lestrade à La Réunion.



Didier Lestrade est co-fondateur d’Act Up Paris et journaliste. En 1995, il créé le magazine gay et lesbien Tétu. Il est aussi écrivain, notamment Act Up, une histoire (2000), The End (2004) et dernièrement I Love Porn (2021). Il vient partagé son engagement qui est un modèle de connaissance des luttes et de la communauté LGBTQIA+. Son histoire est racontée dans le film « 120 battements par minute » de Romain Compillo.



Une journée informelle autour d’un barbecue partage.

Didier Lestrade interviendra également le vendredi 24 juin à la Médiathèque du Sud Sauvage de St Joseph, après la projection d’un documentaire sur l’histoire des luttes LGBTQIA+.



Centre LGBTQIA+ de l’océan Indien de Saint-Denis

11 allée des Jaspes, La Source





14h-18h | Atelier Drag King

Le Lab, La Tampon



