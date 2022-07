A la Une . Au premier trimestre 2022, l’activité économique reste soutenue, mais la hausse de l’emploi salarié ralentit nettement

L’activité économique reste soutenue à La Réunion au 1er trimestre 2022 malgré les mesures sanitaires et les tensions sur les prix. Par N.P - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 10:28

Le communiqué de l'Insee :



Au 1er trimestre 2022, l’activité économique reste soutenue à La Réunion malgré le renforcement des mesures sanitaires pour faire face à la propagation d’un nouveau variant du Covid-19, et les tensions sur les prix qui s’accroissent avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ainsi, le volume d’heures de travail rémunérées reste significativement supérieur à son niveau d’avant-crise, de l’ordre de 10 %.



L’activité touristique retrouve son niveau d’avant-crise, malgré un mois de février en retrait. La construction de logements neufs reste très dynamique, tandis que le nombre de créations d’entreprises bat un nouveau record.



Toutefois la hausse de l’emploi salarié ralentit nettement avec 700 emplois supplémentaires par rapport au 4e trimestre 2021 (+ 0,2 %), alors qu’autour de 3 000 emplois supplémentaires avaient été créés sur chacun des trois trimestres précédents.



Les services aux entreprises, les transports et les services non marchands sont les seuls secteurs à créer des emplois ce trimestre. Dans ce contexte, le taux de chômage est quasi stable et concerne 19 % de la population active.