Au mois de janvier : Je donne mon sang !

Les collectes se poursuivent dès ce 2 janvier !

120 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. Certains souffrent d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie, leucémie…), d’une maladie du système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines régulières ou des médicaments dérivés du sang. D’autres ont un besoin plus ponctuel mais vital (hémorragies au cours d’un accouchement, d’une opération chirurgicale, victimes d’accidents…).

Le défi pour répondre aux besoins de tous les patients reste un challenge quotidien. Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

Un don de sang ne prend que 45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement.

En cette période délicate de grandes vacances scolaires et de saison cyclonique, l’EFS compte sur la mobilisation de tous !

– Lundi 6 janvier 2020 à la mairie annexe de Bois-de-Nèfles Saint-Paul de 8h30 à 12h30

– Mardi 14 janvier 2020 au Village Corail à Saint-Gilles-Les-Bains de 9h30 à 15h30

– Jeudi 30 et 31 janvier 2020 à Jumbo Savanna de 12h à 17h.







