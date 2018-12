A la Une ... Au moins deux nouvelles démissions au sein de la Ligue de Foot





Le vote du budget prévisionnel 2019 sera précédé par la validation du départ de deux (ou trois) nouveaux membres du comité directeur. Composé de 20 membres, le comité est l’instance de pilotage de la Ligue sportive au quotidien.



Les présidents de club ont reçu début décembre leur convocation pour cette AG mais cette convocation comporte, dans son ordre du jour, le remplacement de "trois" démissionnaires. Or, sur le site de la Ligue, seuls deux remplacements sont mentionnés à l'ordre du jour. Les présidents de club découvriront donc dimanche matin laquelle des deux versions est la bonne, sachant que les états d'âme du trésorier laissaient déjà entrevoir cette indécision.



Ces nouveaux membres en partance rejoindront les quatre autres démissionnaires qui ont rendu leur tablier depuis 2016 et le fameux come back d'Yves Ethève.



En décembre 2017, Joseph Amiel, Serge Ohlmann et Jean-René Maillot étaient démissionnaires pour des "raisons de santé et des raisons personnelles", selon le procès verbal de la Ligue. Lors d’une autre assemblée générale, le représentant des médecins, le Dr Rahfick Badat avait quant à lui été remplacé par le Dr Jean Jacques Ducret.



Le mois dernier, deux autres membres annonçaient leur intention de vouloir prendre leurs distances :



Six (au moins) démissions à mi-mandat, soit près du tiers de la composition du comité directeur, cela fait désordre, expriment des présidents de clubs qui souhaitent rester anonymes.



La convocation envoyée fin novembre mentionnait le départ de 3 membres du comité :

Mais le site de la Ligue n'en mentionne désormais plus que deux :





