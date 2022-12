A la Une . Au moins 417 baleines sont venues à La Réunion en 2022, un record

L’ONG Globice vient de dévoiler le bilan de la saison des baleines de l’année 2022, qui peut être qualifiée de record. Le programme participatif KODAL a permis aux scientifiques de s’appuyer sur près de 11.000 photo-identifications pour conclure qu’au moins 417 baleines à bosse sont passées dans les eaux réunionnaises. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 15:23

Depuis 2004 et le début des suivis en mer, Globice n’avait jamais vu une telle saison des baleines. Grâce au programme participatif KODAL, qui permet à chacun d’envoyer ses clichés pour maximiser la collecte de photo-identifications de nageoires caudales, c’est près de 11.000 photo-identifications qui ont été analysées par l’ONG.



Ces données ont permis de confirmer la fréquentation historique des baleines à bosse dans les eaux territoriales réunionnaises cette année, avec un minimum de 417 baleines à bosse recensées. À titre de comparaison, le record datait de 2018 avec 338 baleines recensées, devant 2017 (314) et 2011 (170). 17 baleines ont été identifiées comme revenant aux abords de l’île.



Comme pour les métropolitains, les baleines ont favorisé l’ouest de l’île, dans une bande allant de La Possession à Saint-Leu. Le sud a également connu quelques passages, essentiellement à Saint-Pierre et à L’Étang-Salé.



L’autre fait marquant de cette année se porte sur le nombre de couples mère-baleineau, qui représentent 64% des observations. 8% des observations étaient des groupes de baleines.



Un bilan très positif après une année 2021 qui a été l’une des plus pauvres pour les observations.



