A la Une . Au moins 4 morts et 30 blessés lors du déraillement d'un train en Allemagne

L'accident de ce train régional s'est déroulé dans les Alpes bavaroises dans le sud de l'Allemagne. Un problème technique sur les voies ou sur le train pourrait en être à l'origine. Par NP - Publié le Samedi 4 Juin 2022 à 06:44

La cause de l'accident n'est pas connue à ce stade mais au moins quatre personnes sont mortes et 30 ont été blessées dans l'accident d'un train régional qui a déraillé dans les Alpes bavaroises, dans le Sud de l'Allemagne selon la police locale.



Plusieurs wagons du train effectuant la liaison Garmisch-Partenkirchen sont sortis des rails au niveau de Burgrain. Des photos publiées dans les médias allemands montrent le train régional en partie déraillé, des wagons couchés dans une zone boisée, dans une région montagneuse.