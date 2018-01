Au ministère de la santé, le Collectif des députés manifeste son soutien au CHU

Au nom du Collectif des députés de La Réunion, Ericka Bareigts, Nathalie Bassire, Huguette Bello et Jean-Hugues Ratenon se sont rendus cet après-midi au ministère de la santé où ils ont été reçus par les conseillers du Cabinet de la ministre.



"Cette rencontre s’est tenue dans la perspective de la session du COPERMO du 31 janvier prochain au cours de laquelle sera examiné le dossier du CHU de La Réunion sur l’extension et la réhabilitation du bâtiment central de l’hôpital de Saint-Pierre qui n’a pas bénéficié de travaux de rénovation depuis 1970", indique le collectif dans un communiqué.



Alors que le CHU sollicite une subvention d’investissement de 50 millions d’euros pour un investissement total de 110 millions, les députés ont manifesté au cours de cette rencontre leur soutien à cette demande d’aide et plus largement au CHU de La Réunion.



"Les députés ont exposé les multiples raisons pour lesquelles ce projet d’investissement était indispensable pour consolider la politique de santé publique à La Réunion : dynamique démographique, vieillissement de la population, prévalence des maladies chroniques (dont le diabète), contexte social marqué par la pauvreté", précisent les élus.



Ils ont pu également démontrer "que le dossier de Saint-Pierre méritait d’autant plus une attention favorable que le CHU de La Réunion avait jusqu’à présent financé ses travaux d’investissement par le recours à l’emprunt et sur ses fonds propres".



En réponse aux interventions des députés, le Directeur de Cabinet adjoint, M. Yann Bubien, a d’abord tenu à manifester la confiance du gouvernement à l’égard du plus jeune CHU de France et de ses personnels, rapporte le communiqué, précisant que ce dernier a rappelé que cette confiance s’est déjà manifestée, en août dernier, par le plan de soutien de 56,5 millions entre 2017 et 2021.



"S’agissant de la prochaine session du COPERMO sur laquelle il ne s’est évidemment pas prononcé, il s’est montré rassurant en raison même de la "qualité" et de la "solidité" du dossier présenté par le CHU", précisent les députés, à qui il aurait déclaré que le CHU de La Réunion doit redevenir "cette pépite qui rayonne non seulement dans l’océan Indien mais aussi au milieu des 32 CHU français".





Celui-ci aurait conclu en affirmant que le gouvernement annoncera, au cours de cette année, des mesures d’accompagnement pour les CHU d’Outre-mer avec d’une part des mesures communes aux établissements ultra-marins et d’autre part des mesures spécifiques à chacun de ces CHU.