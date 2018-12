Politique Au lendemain des annonces de Macron: "Aucune mesure en faveur de la classe moyenne", regrette le PS

Le Président Macron a annoncé plusieurs mesures en réponse au mouvement des "Gilets jaunes": augmentation de 100 euros des salaires au niveau du SMIC, exemption de la hausse de la CSG pour les retraites touchant moins de 2000€, exonération de charges et d’impôts sur les heures supplémentaires.



Il était temps que le Président comprenne que jamais les Français n’accepteront une politique favorisant les plus riches au détriment des plus modestes.



La Fédération du Parti socialiste regrette que lors de cette allocution adressée aux Français, pas une minute n’ait été dédiée à la Réunion, qui est le territoire avec le plus d’inégalités sociales. Nous regrettons encore qu’aucune mesure n’eut été en faveur de la classe moyenne. L’octroi de la prime de noël exceptionnelle sera aléatoire d’une entreprise à l’autre. Où sont les mesures concernant les allocations logement ou les prestations familiales qui ne sont pas réindexées sur l’inflation et qui agiraient sur la cherté de la vie?



Notre territoire doit aujourd'hui répondre à un nouveau modèle de développement. Un modèle plus juste et plus ambitieux qui doit être construit avec les Réunionnais et pour les Réunionnais.





