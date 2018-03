Santé Au fait, c'est quoi un CHU? La Réunion attend son centre hospitalier universitaire (CHU) dont la création est annoncée pour le 1er Janvier 2012. Concrètement, qu'est ce qui différencie un CHU d'un autre établissement de santé ?



Un Centre hospitalier Universitaire (CHU) toutes les régions de métropole en ont un, parfois plusieurs. La Martinique et la Guadeloupe ont chacun le leur. Avec plus d'habitants que ces deux Doms réunis, la Réunion n'a pas encore le sien. Ce serait pour bientôt ; Les plus optimistes, dont les services de l’État, ont prévu le 1er janvier 2012 pour sa création officielle. Nicolas Sarkozy serait même là pour son inauguration. Mais alors, un CHU, c'est quoi ?



Concrètement, c'est le pus haut niveau des hôpitaux français. Pour qu'il y ait CHU, il faut obligatoirement qu'un hôpital soit lié à une université et plus spécifiquement à une unité de formation et de recherche en médecine. Les CHU remplissent des missions d'enseignement et de recherche, ce qui n'est pas le cas des hôpitaux "ordinaires". Ce nouveau statut devrait permettre de développer des recherches sur des pathologies plus spécifiques aux caractéristiques de la Réunion. La création d'un CHU permettra également aux élèves en fac de médecine de poursuivre plus longtemps leur formation dans l'île. Aujourd'hui, au-delà de la deuxième année, ils doivent partir en métropole.



Recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers



De plus, des médecins-enseignants seront recrutés. Aujourd'hui, le statut non universitaire des hôpitaux réunionnais ne leur permet pas de recruter des professeurs des universités-praticien hospitalier, un statut entre celui de professeur des universités du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de praticien hospitalier des établissements de santé. Généralement, les chefs de services des CHU sont des professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Ils portent le titre de "professeur" et l'un des plus célèbres d'entre-eux est certainement le professeur Christian Cabrol, notamment connu pour avoir été le premier européen à réaliser une transplantation cardiaque.



Un CHU à la Réunion représenterait vraisemblablement un établissement de référence pour Mayotte et l'ensemble de la zone océan Indien. Le problème, la directrice de l'ARS, Chantal de Singly, l'a rappelé récemment, c'est que la création du CHU est conditionnée à la fusion du CHFG (centre hospitalier Félix Guyon) et du GHSR (Groupe hospitalier Sud Réunion). Pour simplifier, le Nord et le Sud doivent s'entendre pour fusionner et ainsi créer le CHU tant attendu.



