A la Une .. "Au-delà de la crise sanitaire, c'est une crise bancaire tant pour les particuliers et les entreprises qui se profile"





C'est l'appel lancé aux organismes bancaires de la place par le collectif contre les abus bancaires. Ce dernier demande pour les particuliers l'instauration d'un découvert exceptionnel sur 60 jours et sans intérêt pour l'ensemble de la population réunionnaise, ainsi qu'un report de l'ensemble des prêts sans intérêt jusqu'au mois de juillet. Un courrier sera envoyé par le collectif au ministère de l'Outre-Mer, au préfet, à l'IEDOM, aux banques, aux différents syndicats socio- professionnels pour que ces mesures "soient appuyées auprès de nos opérateurs bancaires pour la population réunionnaise".

La Réunion est soumise comme l'ensemble du territoire métropolitain a un confinement lié à la crise du coronavirus.



Une crise sanitaire qui touche beaucoup de nos concitoyens de façon dramatique et à un impact totalement négatif sur l'ensemble de l'économie de l'île, ainsi que la situation bancaire de nombreuses personnes.



L'effort comme l'a rappelé le gouvernement doit être un effort commun où la solidarité doit avant tout primer en ce temps de guerre comme l'a annoncé le président.

Depuis deux semaines nous sommes confrontés à un confinement quasi-total, et la prise de conscience de la population de ne pas sortir entraîne aussi bon nombre de personnes à ne pas aller travailler en mettant, en avant leur droit de retrait afin de se protéger ainsi que leur famille.



Cela entraîne donc un affaiblissement des entreprises de l'île notamment des petites entreprises dont la trésorerie est limitée ne leur permettant pas de payer les salaires des employés.

Au-delà de la crise sanitaire, c'est une crise bancaire tant pour les particuliers et les entreprises qui se profile.



La solidarité comme prônée par le gouvernement peut-elle alors être entendus par les organismes bancaires de la place.

Il convient que des mesures soient prises afin d'interpeller les banques pour leur participation et leur solidarité envers leurs clients au moins pour les deux mois à venir, à savoir fin du mois d'avril et de mai 2020.



Le collectif contre les abus bancaires demande à l'ensemble des autorités de l'IEDOM et de la fédération bancaire de la Réunion à appuyer leur demande de soutien et de solidarité.



Le collectif demande :



1- que soit instauré pour l'ensemble de la population réunionnaise, un découvert exceptionnel sur 60 jours et sans intérêt.

La règle étant une majoration d'intérêt au bout de 30 jours.

Cette mesure doit être appliquée pour les particuliers ainsi que pour les entreprises.



2- un report de l'ensemble des prêts sans intérêt jusqu'au mois de juillet et donc une prolongation de la durée du prêt de 2 mois sans intérêt.

Cela permettrait à l'ensemble des particuliers d'aborder cette crise sereinement et de reprendre leurs obligations bancaires à partir du mois de juillet puisque nous serons très probablement dans une limitation de cette guerre sanitaire.





Concernant les entreprises :



1- la même mesure doit être engagée notamment en suivant les prérogatives annoncées par le gouvernement concernant les prêts des entreprises. Une avance de trésorerie de 2 mois sans intérêt pour couvrir le paiement des salaires des employés avec un remboursement de cette trésorerie à la fin de l'année.



Nous sommes dans un contexte économique difficile qui fragilise encore plus les entreprises qui étaient en difficultés notamment les TPE PME.



2- Les entreprises de bâtiments, les commerces, les agriculteurs, et les autres entreprises doivent aussi pouvoir bénéficier d'un report de leur prêt bancaire sans intérêt de 2 mois et donc une prolongation de leur prêt de 2 mois.



La solidarité doit être à tous les niveaux.

C'est ainsi que les banques doivent participer à cette solidarité pour leurs clients, cela même qui participent depuis plusieurs années aux bénéfices colossaux des banques de la place.



Un courrier sera envoyé au Ministère de l'Outre-Mer, au préfet, à l'IEDOM, aux banques, aux différents syndicats socio- professionnels ainsi que ces mesures soient appuyées auprès de nos opérateurs bancaires pour la population réunionnaise.





Le collectif contre les abus bancaires

Le représentant

DOMINIQUE MARDAYE

"Il convient que des mesures soient prises afin d'interpeller les banques pour leur participation et leur solidarité envers leurs clients au moins pour les deux mois à venir, à savoir fin du mois d'avril et de mai 2020".C'est l'appel lancé aux organismes bancaires de la place par le collectif contre les abus bancaires. Ce dernier demande pour les particuliers l'instauration d'un découvert exceptionnel sur 60 jours et sans intérêt pour l'ensemble de la population réunionnaise, ainsi qu'un report de l'ensemble des prêts sans intérêt jusqu'au mois de juillet. Un courrier sera envoyé par le collectif au ministère de l'Outre-Mer, au préfet, à l'IEDOM, aux banques, aux différents syndicats socio- professionnels pour que ces mesures "soient appuyées auprès de nos opérateurs bancaires pour la population réunionnaise". Nicolas Payet Lu 1046 fois







Dans la même rubrique : < > [PHOTOS]Ste-Rose: Une partie de la carcasse du cachalot retrouvée à Ste-Suzanne Débrayage à la CILAM: Les travailleurs demandent une prime de risque