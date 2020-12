Au courant de l'occupation sans autorisation du domaine public, la mairie de Saint-Denis tolère

Pas simple de vivre à proximité de vendeurs de grillades. Surtout quand les nuisances sont récurrentes. Des habitants de la rue Maréchal Leclerc en font l'expérience depuis quelques mois.



Afin de faire valoir leur droit à ne plus subir les nuisances que représente l'émanation de fumée, ils ont adressé des mails à des élus et à des responsables administratifs. Ces échanges leur ont permis d'apprendre que certains vendeurs occupaient les lieux sans autorisation. Une information confirmée par une élue mais sans que les choses ne changent pour autant.



Ce conflit de voisinage pose la question beaucoup plus large de la tolérance accordée à des vendeurs sans autorisation d'occupation temporaire aux abords d'une moyenne surface rue maréchal Leclerc.



Nous sommes à la mi-octobre lorsque les riverains alertent la mairie. "Ils ont un stand de produits divers en journée. Les soirs de week end, ils se transforment en vente de produits alimentaires cuits au charbon de bois. Les fumées nuisent à la tranquillité du voisinage", explique ainsi un riverain porte-parole.



Les échanges avec les élus sont alors cordiaux. Un adjoint, nouvellement élu en juin dernier, préfère botter en touche parce qu’il vient d’arriver. Il informe les habitants qu'en tout cas, depuis son élection, il n'a pas accordé d'autorisation d'installation sur le domaine public mais promet de se renseigner auprès de collègues du conseil municipal. Chose faite dans la foulée puisque c’est une conseillère du secteur qui prend le relais.



L'élue du centre ville confirme l'absence d'autorisation



Là aussi, l’élue écoute les doléances des riverains et revient quelques jours plus tard avec une réponse en forme d’aveu. Cette dernière leur explique qu'en effet, les vendeurs dont il est question ne disposent pas d'autorisation.



"J’avais effectivement constaté la présence de ce stand depuis plusieurs semaines les samedis et dimanches soirs", confirme cette élue.



Une réponse qui conforte les riverains sur le moment. Ils pensent dès lors que la situation va vite s'améliorer. Ils déchantent, week end après week end, les vendeurs sont toujours là. Un riverain y ajoute une autre problématique : l'emprise des emplacements qui privent les personnes à mobilité réduite d'un passage sur le trottoir devant la moyenne surface de la rue maréchal Leclerc. L'élue du centre ville apporte une nouvelle précision, confirmant l'absence d'autorisation du point de vente : "Je confirme, et présence de plusieurs forains rue piétonne sans autorisation".



Nous sommes alors début novembre et ce constat fait croire pendant quelques jours à ces résidents que la situation va enfin s'arranger. Il n’en sera rien jusqu’à aujourd’hui.



"Malgré les signalements faits à votre attention, nous tenions à vous informer que la situation n'a nullement évolué. Ce week-end encore, les grillades sur la voie publique se sont poursuivies", font savoir les riverains.



Sollicitée, la mairie nous répond... qu’elle ne souhaite pas nous répondre. Faut-il y voir une forme de tolérance accordée à certains vendeurs ambulants ? Les riverains qui attendaient des explications devront se remettre à croire au Père Noël.