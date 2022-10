La grande Une Au bout du suspense, Raynaud Sadon remporte The Voice Kids

Trois ans après Soan, Raynaud Sadon rapporte le trophée à La Réunion. Le Tamponnais a su séduire le public français grâce à son interprétation de Jean-Jacques Goldman. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 9 Octobre 2022 à 05:38

"Je suis heureux, très heureux. Là je représentais La Réunion. Je représentais la France. J’aime tout le monde" lâche ému le petit Raynaud au moment de son sacre. Le Tamponnais a remporté la 8e édition de The Voice Kids, trois ans après Soan.



Après avoir envoûté le public avec des morceaux de Demis Roussos, Johnny Hallyday et Nana Mouskouri, c’est sur "puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman que le Cafriplainois a tenté sa chance lors de la première phase. Bien lui en a pris puisqu’il a été préféré à Aivan pour rejoindre la Super finale.



Il a été ensuite rejoint par son coach, Patrick Fiori, pour chanter son titre "j’y vais". Le duo d’insulaire va charmer la métropole puisque les téléspectateurs vont voter en masse le Tamponnais et offrir le second trophée pour La Réunion.



