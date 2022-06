Courrier des lecteurs Au bout de quatre semaines de blocage des importations, l'ile de La Réunion ne pourrait plus nourrir sa population

Extrait du courrier du 8 juin 2022 du Collectif Oasis Réunion, transmis par son partenaire, l'association Energie Environnement

« … Dans le cadre de neutralité politicienne d'Oasis Réunion, nous exprimons avec force depuis plus de 5 ans, de façon très simple et très légitime auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles, la volonté des consommateurs (déjà presque 40 000 signataires de notre Manifeste) de pouvoir bénéficier sur l'île, quotidiennement, - quoi qu'il se passe dans le monde au plan géopolitique et sur la planète au plan géoclimatique - d'une sécurité et d'une qualité alimentaires durables pour couvrir les 600 000 tonnes de nourriture consommées chaque année.



Pour mémoire, actuellement seulement 20% environ de ce tonnage considérable est produit sur l'île, et de surcroît à partir du modèle agro-pétro-chimique qui dépend quasi entièrement des importations pour : ses fertilisants, ses traitements, ses semences, la nourriture du bétail, etc. Ce qui porte en réalité le taux de dépendance de l'île à 99% !



Il est facile, et assez terrifiant, d'imaginer ce qui se passerait en cas de rupture totale des importations après que les 3 à 4 semaines de réserves de nourriture soient écoulées ... »



Collectif Oasis Réunion