Au bonheur des vélos le long de la Chaussée royale

Le défrichage du début du mois d’août a rapidement laissé place à de la roche damée. L’itinéraire est rehaussé par rapport au canal Bernica qui longe la Chaussée royale. Le canal sert d’exutoire lorsque l’étang Saint-Paul, de l’autre côté de la route digue, se gonfle d’eau de pluie.



Il sera ainsi possible d’emprunter cet itinéraire en vélo et en sécurité. Un petit pas de plus vers des circuits totalement dissociés du réseau routier même si aux deux extrémités de ce tronçon, il faudra bien basculer de nouveau sur les voies des engins motorisés.



Les travaux vont durer encore 3 mois pour un coût de 1,5 million d’euros supporté par l’Union européenne (FEDER 46,9%), l’État à hauteur de 33% et la Région (20,1%).