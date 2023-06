A la Une .

Au VivaTech, la Région fait doublement gagner La Réunion

Se montrer, parler de son projet et espérer taper dans l’oeil de business angels, voici ce qui motive les sept entrepreneurs réunionnais qui tiennent salon au VivaTech de Paris Porte de Versailles. A l’origine de cette impulsion tournée pour la première fois vers le plus grand salon européen dédié aux innovations technologiques, le Conseil régional y voit pour sa part la perspective d’un retour sur investissement pour l'excellence du territoire. Cela pourrait passer par de la création d’emplois évidemment ou plus symboliquement commencer à placer La Réunion sur la carte de la Tech française, européenne et demain, pourquoi pas, mondiale. Conseillère régionale déléguée à l'Innovation, Maya Cesari liste tous les points bénéfiques attendus durant ce salon, tant pour les jeunes entrepreneurs aidés dans ce déplacement que pour notre territoire. Pour l'élue, qui est par ailleurs scientifique, il n'y a pas de doute que le coût supporté entièrement par la Région en vaut la chandelle.