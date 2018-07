Au Venezuela, un mois de salaire pour acheter 1 kg de viande

La situation économique de la Bolivie est catastrophique et elle devrait encore s'aggraver. Le Fonds monétaire international (FMI) estime que l'inflation devrait atteindre 1.000.000 % (un million) d'ici à la fin de l'année.



Le bolivar, la monnaie locale, ne vaut plus rien et les Boliviens meurent de fin, un comble pour un pays dont le sous-sol regorge de richesses, notamment pétrolières.



Chaque jour, ils peinent davantage à se nourrir et à se soigner. "Aujourd'hui, avec le salaire minimum - récemment augmenté de 103 %, ce qui le porte à 5196 bolivares par mois (5 centimes de dollar ou 4 centimes d'euros) -, on peut acheter seulement trois packs de papier toilette, un carton d'œufs ou encore 1 kg de viande", détaille un expert cité par Le Figaro.



Fin juin, un professeur d'université avait fait sensation sur Twitter en racontant qu'il lui fallait quatre mois de salaire pour réparer les semelles de ses vieilles chaussures