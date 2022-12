La grande Une Au Tampon, un voleur de sous-vêtements pris la main dans le sac

Depuis près de deux mois, plusieurs habitantes du Petit Tampon se font voler leurs sous-vêtements par un jeune du quartier. L’inquiétude est montée d’un cran lorsque l’une d’elles a remarqué qu’il était rentré dans son domicile en pleine nuit alors qu’elle y dormait. Une habitante a réussi à le piéger pour l’identifier. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 16:09

Il y a environ deux mois, Sabine* a commencé à s’étonner de ne pas retrouver certains de ses sous-vêtements. Elle a d’abord commencé par se dire qu’ils étaient égarés ou qu’ils se coinçaient dans la machine à laver. Mais rapidement, la disparition de la quasi-totalité de sa lingerie et la nécessité d’en racheter lui a fait réaliser que quelque chose clochait. D’autant plus que ses maillots de bain et hauts de sports manquent également à l’appel.



"Lorsque j’ai vu que cette chose perdurait, ça commençait vraiment à me gonfler. J’ai donc fait installer une lumière détectrice de mouvement qui enregistre dès qu’elle est activée. Le jour même, on lui a tendu un piège. J’ai étendu une vieille culotte sur mon étendoir et il est venu", explique-t-elle.



Sabine reconnaît immédiatement l’individu. C’est un jeune, peut-être encore mineur, qui habite à quelques dizaines de mètres de chez elle. Elle avait l’habitude de lui dire bonjour lorsqu’elle le croisait dans la rue.

Peur qu'il "passe au stade supérieur"



Dans son élan de colère, elle publie la vidéo sur Facebook, avant de la retirer une heure plus tard. Mais la vidéo a été diffusée suffisamment longtemps pour être regardée plusieurs milliers de fois, et cinq personnes lui ont donné l’identité de l’auteur. Sabine a également obtenu un autre témoignage glaçant.



"Une autre personne a été visée et c’est plus grave. Elle habite un peu plus haut que chez moi. La personne est rentrée à l’intérieur de la maison et il a volé les sous-vêtements usagés qu’il a trouvés dans le bac à linge sale. Il n’a rien pris d’autre, alors qu’il y avait un ordinateur. Ce qui l’intéressait, c’était uniquement les sous-vêtements et les maillots de bain", s’inquiète-t-elle.



En comprenant que l’individu pouvait s’introduire dans son domicile, elle s’est dit "qu’il pouvait passer au stade supérieur. Imaginez que je rentre chez moi, qu’il est à l’intérieur. Il se retrouve surpris alors qu’il a une arme blanche. Je suis seule et il le sait. Il connaît mes faits et gestes. Il rentrait à chaque fois que je sortais. Ça me fait peur."



Sabine a déposé plainte. L’enquête est en cours.



*Prénom d’emprunt



