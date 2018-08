Au Tampon, ma facture d’eau a baissé

J’écris parfois des courriers pour parler de la politique dans ma ville, Le Tampon.

Pour une fois, je vais parler d’autre chose.

Je vais parler de ces gens qui appellent Freedom pour pleurer, « l’eau lé trop cher ! », « l’eau la augmenté ! ».



Comme tous les tamponnais j’ai reçu de la compagnie des eaux une brochure et plusieurs papiers qui expliquaient

deux choses :

- Les factures sont envoyées tous les deux mois et plus tous les trois mois. Donc, il faut faire attention si les prix affichés sont plus bas.



- L’eau va un peu augmenter si on ne fait pas d’effort, mais elle baisse pour ceux qui font attention.



J’ai fait un peu attention mais sans me priver.



Aujourd’hui comme beaucoup de gens que je connais, je paie moins cher : j’ai même un avoir de 80 euros !



Les gens qui pleurent à la radio sont ceux qui n’ont pas fait un compte avec ce que la compagnie des eaux leur a écrit 10 fois dans la boîte aux lettres. Ils ont continué à utiliser de l’eau partout et tout le temps à arroser quand il pleut. Ils lavent leur voiture 2 fois par semaine. Ils laisser couler un filet au robinet et ils prennent des douches de 20 minutes. C'est normal que l'eau est chère !



Aujourd’hui ils veulent que le maire paie leur eau. Moi je ne suis pas d’accord. Ce n’est pas l’argent du maire: c’est l’argent de mes impôts. Je ne vois pas pourquoi ceux qui font des efforts doivent payer pour la petite minorité des gens « pas la èk ça ».