Au SDIS, la règle c'est : Faites ce que vous voulez, donc rien !

Je suis pompier professionnel indigné de voir la situation dans laquelle nos responsables politiques et nos responsables sapeurs-pompiers ont placé le SDIS974.



Le SDIS défraie la chronique ces derniers mois avec les différents rapports de la cour des comptes qui ne viennent que constater les innombrables dysfonctionnements que nous connaissons.



Nous avons à notre tête, tout d’abord des élus dont tout le monde connait leurs valeurs et leurs préoccupations des besoins de la population et de l’autre des officiers sapeurs-pompiers à plus de 90% des locaux qui ne sont là que pour le salaire, l’avancement éclair et un régime opaque. Nous comptons 3 colonels (4 si on compte le médecin chef), 5 lieutenants colonels, 7 commandants, 14 capitaines et une pléthore de lieutenants. Malgré cet étalage de cadres, nous sommes confrontés à une déliquescence du fonctionnement des services.



Pour ces grands cakes qui ont inventé l’eau tiède, l’attrait numéro 1 est leur progression perso dans la hiérarchie des sapeurs-pompiers. Je ne connais que 4 officiers locaux qui acceptant la remise en question et souhaitant évoluer dans leurs compétences, ont fait le choix de quitter la Réunion pour exercer en métropole. Alors sur la centaine d’officiers, 4 ont eu le courage de se confronter, d’aller apprendre, de voir autre chose. Je vous laisse imaginer le niveau des autres.



Nous sommes perdus dans l’océan indien et nous souffrons du manque de concurrence entre les départements comme en Métropole où cela amène à élever le niveau, à rechercher le meilleur dans les différents domaines.



Nous nous retrouvons avec des femmes, des hommes officiers qui étaient à la base ou issus du concours externe qui n’ont comme seule ligne de conduite celle en place actuellement, à savoir FAITES CE QUE VOUS VOULEZ ! DONC RIEN !



Nous les retrouvons à parader, à faire du nombrilisme, à se passer les postes de chefs de services ou les centres de secours. Mais au final que font-ils ?



Rare son ceux qui veulent faire avancer le bateau. La majorité est là à faire des plans entre eux pour savoir qui va passer au grade supérieur avant l’autre. Ils n’ont aucune implication dans les missions confiées, il n’y a qu’à regarder le niveau des différents services.

Des commandes de véhicules avec des lances incendies qui datent des années 80, des véhicules non entretenus et dangereux, un calendrier de formation qui sort au deuxième trimestre de l’année en cours avec des formations déjà réalisées pour un petit groupe d’initiés, des chefs de centre qui se pensent encore du communal, des arrêtés qui arrivent 1 an après décision, des prestataires extérieurs qui se gavent sur le dos des contribuables sans résultats. Quand on pense que le début 2018 va voir la promotion au grade supérieur d’un petit groupe de capitaines aux compétences douteuses mais aux relations efficaces…



M. le préfet, prenez la responsabilité qu’est la vôtre de prendre le dossier SDIS au sérieux et cessez de vous voiler la face comme vos prédécesseurs. Nous sommes un service public ayant pour mission d’assurer la sécurité de la population et nous sommes menés par des guignols.



Un pompier indigné