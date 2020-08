Société Au Port, Sébastien Lecornu fait le point sur la rentrée scolaire

Le ministre des Outre-mer s'est rendu ce lundi matin au Port pour faire le point sur la rentrée scolaire. Une rentrée qui se déroule cette année dans le contexte particulier de la crise Covid. Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 17 Août 2020 à 12:26





Première halte : l'établissement Jean Letoullec (classé "Réseau d'éducation prioritaire")

où il a échangé avec les élèves de 6ème et les équipes pédagogiques autour du dispositif d’ "inclusion totale".



Sébastien Lecornu a ensuite pris la direction du lycée Jean Hinglo pour faire le point sur cette rentrée qui se déroule dans des conditions particulières. D'autant plus que l'épidémie s'est accélérée depuis la semaine dernière avec l'apparition de clusters et un nombre de cas journalier en forte hausse. Ce sont 25 écoles qui n'ont pas ouvert leur porte ce lundi (24 à Saint-Denis et une à Saint-André). Au lycée Jean Hinglo, le proviseur a pris l'initiative de faire signer un document au responsable légal et à l'élève attestant ne présenter aucun risque avéré ( symptômes...).



"Il y a un enjeu sanitaire évident", a déclaré le ministre des Outre-mer après avoir rappelé qu'"une rentrée ce n'est jamais simple". "Il y a un enjeu de relance, il n'y a pas de relance sans école, sans formation, sans apprentissage".



Le travail mené dans le cadre du dispositif Cité éducative a également été présenté au ministre. Depuis la rentrée 2019, la ville du Port en bénéficie. Il permet par le soutien de l’Etat de fédérer les acteurs éducatifs, associatifs, culturels, sportifs mais aussi les familles autour d’un accompagnement des jeunes de la petite enfance à l’insertion professionnelle. 1,2 millions d’euros sur trois ans sont mobilisés. " Je souhaiterais qu’ une partie du budget alloué au dispositif puisse porter davantage sur l’investissement et nous permette d’acquérir des outils informatiques", a demandé Olivier Hoarau le maire du Port.



