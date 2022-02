Au Parc des expositions à Paris, Le Village Réunion fait le plein au SIA 2022

Au premier jour du Salon International de l’Agriculture (SIA 2022) qui a démarré ce 26 février au Parc des expositions à Paris, le Village Réunion fait déjà le plein. Dès l’ouverture des portes, les visiteurs sont venus en masse, à la rencontre des 22 exposants péi, fiers et heureux de présenter les meilleurs produits de l’île.



On commence le tour des stands par celui de l’Arifel où l’ananas, le longanis, le fruit de la passion et le pitaya connaissent un franc succès auprès du public métropolitain. Martine de la Bretagne n’est pas encore venue à La Réunion mais apprécie tout particulièrement l’ananas Victoria : " J’ai des amis qui m’en envoie régulièrement mais je profite du salon pour en acheter. J’adore le Victoria qui est nettement plus sucré que les autres variétés d’ananas. C’est aussi le cas du fruit de la passion de La Réunion", confie Martine qui envisage de venir dans l’île bientôt.



Vanille, LA star



Un îlot entier, parmi les 6 que compte le Village Réunion est consacré à la vanille, LA star du SIA 2022. Graziella Catan et son équipe accueillent les visiteurs avec le sourire : "Nous avons obtenu le label IGP après une dizaine d’années de démarche ! C’est fait. Les produits de la gamme IGP - vanille sèche, vanille fraîche et vanille givrée - que nous proposons sont incontestablement les produits-phares de ce salon. Mais nous avons aussi de la vanille labellisée bio et des produits dérivés : le vinaigre à la vanille pour déglacer votre plat comme le magret par exemple; la poudre de vanille; le sucre à la vanille qui passe très bien sur la crème brûlée par exemple".



Joël Hoareau serre la main de Jean Castex



Au stand des confiseries Hoareau, Joël et Nicole sont heureux de proposer aux visiteurs les délices sucrés de La Réunion : bonbon cravate, bonbon miel, mini pâté créole, bonbon manioc façon arrow-root, sans oublier les napolitains au parfum péi, ananas, mangue, dakatine, letchi… Joël Hoareau n’a pas manqué de remercier le Département et les autres partenaires, qui ont organisé la venue des artisans au SIA 2022. Autre événement du jour pour le couple de confiseurs : " Nous avons participé à 4 salons déjà mais c’est la toute première fois que nous serrons la main d’un Chef du Gouvernement ".

En effet, c’est devant le stand des Confiseries Hoareau que le premier Vice-Président Serge Hoareau et d’autres élus du Département ont offert le traditionnel cadeau au Premier Ministre Jean Castex, lors de sa visite du Village Réunion. Prometteur, le SIA 2022 démarre en trombe au Village Réunion.



Miss Réunion au milieu des jeunes éleveurs de Bretagne



Dana Virin Miss Réunion 2021 a également joué pleinement son rôle d’ambassadrice de notre île : " C’est toujours un plaisir pour moi de représenter La Réunion, de parler d’elle. J’aime aussi venir à la rencontre des talents réunionnais qui se sont déplacés jusqu’ici en métropole pour mettre en l’air La Réunion. J’invite tout le monde à visiter l’île : venez à La Réunion, il fait chaud toute l’année, il y a plein de choses à découvrir : le paysage, le vivre-ensemble et tous les beaux produits que vous voyez ici au salon ".



Des jeunes éleveurs bretons, producteurs de lait, venus visiter le stand pour y déguster du " jus de fruit " parfumé à la vanille, semblent sensibles à l’invitation de Dana Virin et l’ont invitée, à leur tour à venir en Bretagne " apporter le soleil de La Réunion, tout en goûtant à leurs produits du terroir ". Après cet échange convivial, place à la photo une photo du groupe avec Miss Réunion et le cri du sourire : " Rougay sauciiisse " ! Ambiance festive au SIA 2022, placé sous les signes de la bonne humeur et des retrouvailles. Le tout argumenté de séga et de Maloya exécuté par Christian Ducap et le groupe Kadok. « Oté Larényon » !