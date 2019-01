Au Maroc, deux migrants retrouvés dans des matelas sur le toit d'une voiture

La Réunion découvre le phénomène migrants au travers de Sri Lankais prêts à risquer leur vie pour la sauver dans leur pays en guerre civile, ou tout simplement pour essayer de profiter d'une vie meilleure.



Au Maroc, il existe une ville espagnole enclavée dans le territoire marocain, Melilla, un havre de prospérité dans un pays très pauvre vers lequel convergent des migrants venus de toute l'Afrique.



Et tous les stratagèmes sont bons pour tenter de passer la frontière.



Le 31 décembre dernier, La Guardia civil espagnole a retrouvé deux jeunes hommes cachés à l’intérieur de matelas qui se trouvaient sur le toit d’une voiture.



Alors que les agents allaient inspecter la voiture et les deux matelas, le chauffeur en a profité pour prendre la fuite vers le Maroc.



Les deux jeunes ont été conduits au centre des mineurs de Melilla et un examen médical devait y être effectué pour déterminer leur âge exact.