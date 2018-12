<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Au Bonheur Des Enfants : du 19 au 22 décembre 2018 au Jardin de l'Etat

Structures gonflables, manèges, ateliers culturels et ludiques, animations, spectacle multimédia tous les soirs à 19h30 Entrée libre de 9h à 20h Programme détaillé jour par jour : programme et plan à télécharger (document PDF, nouvelle fenêtre) Mercredi 19 décembre De 10h à 14h Atelier d’initiation aux instruments de musique

De 14h30 à 15h Prestation Battucada avec Tribal Perkusion

De 15h à 18h Animation itinérante d’échassiers

De 18h à 19h Spectacle de magie



Le Pôle livre vous propose :

De 9h à 19h Les Ateliers de la Bibliothèque Départementale : loisirs créatifs autour du scrapbooking, décoration d’objets…

De 10h à 11h Le Coin des histoires : Animation lecture pour les bébés



Le Pôle Biodiversité et le Pôle Art vous propose :

De 9h à 12h Atelier de réalisation de guirlandes « Dans son bec » avec Clotilde Provansal

De 13h à 15h Atelier de fabrication de guirlandes et de cadres avec des revues et des affiches recyclés

De 16h à 19h Atelier de sculpture modulaire avec Constellation



Jeudi 20 décembre De 9h à 12h Ateliers artistiques : les fondamentaux du Maloya

De 13h à 15h30 Atelier d’initiation au Break Dance – Hip Hop

De 13h à 17h Animation itinérante d’échassiers

De 16h à 17h Spectacle « les aventures des guignols »

De 18h à 19h Concert de Sarah et ses musiciens



Le Pôle livre vous propose :

De 9h à 19h Les Ateliers de la BDR » : loisirs créatifs autour du scrapbooking, décoration d’objets…

À 9h, 10h, 11h, 13h30 et 14h30 Contes, comptines et marionnettes, animations proposées par la Protection Maternelle et Infantile (PMI)

À 17h30 Spectacle familial



Le Pôle Biodiversité et le Pôle Art vous proposent :

De 9h à 12h et de 17h à 20h Atelier de sculpture modulaire avec Constellation

De 13h à 16h Atelier de fabrication de guirlandes et de cadres avec des revues et des affiches recyclés

Vendredi 21 décembre De 9h à 12h Animation itinérante « orgue de barbarie » et échassier vénitien Atelier artistique : les fondamentaux du Maloya

De 13h à 15h30 Initiation aux instruments de musique africaine avec jonglage

De 13h à 17h Animation itinérante d’échassiers

De 16h à 17h Spectacle « les aventures de guignols »

De 18h à 19h Concert Siraba



Le Pôle livre vous propose :

De 9h à 19h Les Ateliers de la BDR » : loisirs créatifs autour du scrapbooking, décoration d’objets…

À 9h, 10h, 11h et 13h30 Contes, comptines et marionnettes, animations proposées par la Protection Maternelle et Infantile (PMI)

À 17h30 Spectacle familial



Le Pôle Biodiversité et le Pôle Art vous proposent :

De 9h à 12h Atelier de réalisation de « grosses bébêtes » avec des matériaux du tri sélectif avec les Petits Débrouillards

De 13h à 15h Atelier de fabrication de guirlandes et de cadres avec des revues et des affiches recyclés

De 16h à 19h Atelier de sculpture modulaire avec Constellation

Samedi 22 décembre De 9h à 12h Animation itinérante Atelier artistique : les fondamentaux du Maloya

De 13h à 15h30 Atelier de danse et Battle Break Dance et Hip Hop

De 13h à 17h Animation itinérante

De 16h à 17h Spectacle « les aventures de guignols »

De 18h à 19h Spectacle de danse « Page blanche » de Kaniki Spectacle de danse issu des ateliers



Le Pôle livre vous propose :

De 9h à 19h Les Ateliers de la BDR » : loisirs créatifs autour du scrapbooking, décoration d’objets…

De 10h à 11h Le Coin des histoires : Animation lecture pour les bébés



Le Pôle Biodiversité et le Pôle Art vous proposent :

De 9h à 12h Atelier de réalisation de salières « Paille-en-queue » avec le Musée du Sel

De 13h à 15h Atelier de fabrication de guirlandes et de cadres avec des revues et des affiches recyclés

De 16h à 19h Atelier de sculpture modulaire avec Constellation

Détails des animations permanentes TEMPS FORTS sur les 4 jours :

De 14h à 17h Animation avec le Magicien

De 14h à 18h Atelier Tressage vacoa Contes créoles autour de la nature Ateliers surprises

De 16h à 17h Vol des faucons

À 18h Grande parade de Noël



Les 19, 21 et 22 à 18h Troupe de danseurs « Source Percussion »

Le 20 - à 18hTroupe de danseurs d’Ismaël ABOUDOU

À 19h30 Spectacle multimédia



Et retrouvez tous les jours au Jardin de l’État de 9h à 20h : La Maison du Père Noël

Structures gonflables

Le Carrousel - le petit train Rio Grande – Magic Swing – Roue enfantine – Pêche aux canards

Patinoire

Trampoline

Atelier maquillage

Sculpture sur ballons

Kapla

Réalité virtuelle

Initiation aux échasses urbaines

Création d’une fresque artistique

Escape Game

Water boules

Slot Racing

Kid Chantier

Pocket Quad

Moto Trail

Stand de la gentillesse Atelier nature Dans la cabane végétale : de 9h à 19h

Ferme pédagogique Tous les jours : de 9h à 18h

Animations ludiques et pédagogiques autour de la découverte des animaux de la ferme

Atelier dégustation Du 19 au 22 décembre : de 9h à 19h

Atelier ludique Bois de goyavier Tous les jours : de 9h à 19h

Réalisation d’objets en bois de goyavier et matériaux associés

Showroom

Mascarin Jardin Botanique de La Réunion Mercredi : de 13h à 17h

Du jeudi au samedi : de 9h à 19h

Le parcours des parfums

Un espace où se balader librement en découvrant les parfums des plantes de fin d’année et jeu de découverte des odeurs.



Atelier de multiplication de plantes à parfum

Découverte des techniques de multiplication du végétal sur les plantes aromatiques et don de plantes.

« Ramenez vos pots de yaourts vides pour cet atelier »



Arboriste

Parcours sensoriel vertical. Les arboristes vous lancent un défi : grimper dans les arbres et retrouver les parfums suspendus.

Spectacle multimédia Tous les soirs : à 19h30

