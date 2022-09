La grande Une Au Bénin, Arnold Cadet placé en détention provisoire en attendant son procès pour escroquerie

Investi d'une mission de bienfaisance en Afrique de l'Ouest, Arnold Cadet, gourou condamné à La Réunion, avait annoncé sa nomination en tant qu'ambassadeur du Roscao. L'homme d'affaires autoproclamé aurait entourloupé ce réseau ainsi qu'un trio d'entrepreneurs fraichement débarqué à Cotonou pour réaliser un juteux marché. Il risque plusieurs années d'emprisonnement. Une information Zinfos974. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 18:32





Car selon nos informations, Arnold Cadet aurait été incarcéré sur ordre du procureur de la République de la ville de Cotonou au Bénin. Le Réunionnais s'y rendait régulièrement depuis l'an dernier ainsi que dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest où la presse le présente comme un bienfaiteur. On le retrouve sur des vidéos publiées sur le net en tant qu' Après sa lourde condamnation en octobre 2020 dans une affaire où sexe, argent et escroquerie étaient mêlés, Arnold Cadet avait fait appel et conservé sa liberté le temps que l'affaire soit rejugée. Après un premier renvoi, les protagonistes ayant détourné plus d'un million d'euros de la comptabilité du Lycée hôtelier de Plateau Caillou sont de nouveau convoqués devant la justice. Mais pas sûr que celui qui facturait au prix fort des séances de sorcellerie afin de faire revenir l'être aimé soit présent à la barre du prétoire de la rue Juliette Dodu.Car selon nos informations, Arnold Cadet aurait été incarcéré sur ordre du procureur de la République de la ville de Cotonou au Bénin. Le Réunionnais s'y rendait régulièrement depuis l'an dernier ainsi que dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest où la presse le présente comme un bienfaiteur. On le retrouve sur des vidéos publiées sur le net en tant qu' ambassadeur au sein de l'Union Européenne, Madagascar et Maurice au sein du Roscao , Réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest.





C'est ici que trois entrepreneurs réunionnais entrent en scène. L'un d'entre eux, professionnel de la mécanique installé dans le sud de l'île, aurait accueilli ces derniers mois lors d'un stage le fils Cadet c



Comme lui, deux autres investisseurs auraient été sollicités pour aller au Bénin afin d'équiper un ensemble de logements sociaux avec 50 000 climatiseurs. A leur arrivée à Cotounou, tous se sont rendus sur les lieux qui, en réalité, correspondent à des constructions débutées par l'Etat béninois il y a 15 ans, puis, abandonnées. Mais à l'issue de ces publications, le Roscao aurait eu vent de la réputation du coureur automobile également connu comme "l'esprit de Gramoune Moussa" en référence à ses talents de sorcier. En mai dernier, Roscao ayant mené son enquête, avait radié son poulain qu'il présentait pourtant quelques mois plus tôt comme "une personnalité de haut rang de l’Ile de La Réunion, des Pays d’Outre-Mer de la France". Mis au courant d'une arrivée imminente de Cadet à Cotounou, les autorités de Roscao en collaboration avec les forces de police locales se sont intéressés à ses motivations. C'est ici que trois entrepreneurs réunionnais entrent en scène. L'un d'entre eux, professionnel de la mécanique installé dans le sud de l'île, aurait accueilli ces derniers mois lors d'un stage le fils Cadet c o-pilote de son père lors du 53ème Tour auto . Vantant les qualités de businessman de son père, le jeune de 17 ans serait parvenu à organiser une rencontre entre son père et ce professionnel. "En 48 heures, le mécanicien a été convaincu qu'il fallait partir au Bénin pour y faire du business. Il a monté une société de toute urgence, viré 60 000 euros à Cadet qui a également récupéré une de ses motos et un véhicule" témoigne une source.Comme lui, deux autres investisseurs auraient été sollicités pour aller au Bénin afin d'équiper un ensemble de logements sociaux avec 50 000 climatiseurs. A leur arrivée à Cotounou, tous se sont rendus sur les lieux qui, en réalité, correspondent à des constructions débutées par l'Etat béninois il y a 15 ans, puis, abandonnées.

Pour convaincre le trio d'opérateurs économiques de La Réunion, Arnold Cadet est soupçonné d'avoir usurpé son ancien titre au sein du Roscao. Il aurait réalisé des faux en écriture et produit des faux documents pour arriver à ses fins.



Lundi dernier, les quatre hommes accompagnés du fils Cadet dînaient au restaurant à l'issue de leur visite sur site. Les policiers de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les ont arrêtés et conduits dans les locaux de ce qui équivaut à une brigade financière en France. Les portables, les passeports et les documents en possession de chacun d'eux ont été saisis. Pendant ce temps, et selon les premiers éléments, des complices d'Arnold Cadet auraient été arrêtés dans le pays.



Après avoir démêlé le vrai du faux, le trio d'entrepreneurs considéré comme étant victime, a retrouvé la liberté alors que leur hôte présumé qui leur avait fait croire qu'il possédait une maison sur place, était placé en garde à vue. Ce vendredi, il a été présenté au procureur de la ville de Cotonou lors d'une audience publique. Après quelques interrogatoires, l'homme de loi s'est retiré pendant trois heures afin de statuer sur le sort du mis en cause. Dans la soirée, il lui a été signifié un placement en détention dans l'attente d'un procès prévu le 14 novembre prochain devant le tribunal de Cotonou.

Selon des sources proches de l'enquête, il encourt plusieurs années d'emprisonnement. Quant aux victimes présumées d'une arnaque qui semblait bien ficelée et surtout subtilement présentée par son instigateur, elles ne devraient pas tarder à regagner La Réunion et se disent prêtes à porter plainte.