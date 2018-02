Au 1er mars, le paquet de cigarette coûtera 1 euro de plus

Le tabac rapporte à l'État environ 14 milliards d'euros par an.

Au premier mars, l'ensemble des cigarettes et tabacs augmenteront, comme prévu, de 1 à 1,10 euro par paquet. C'est ce que confirme un arrêté publié au Journal officiel ce dimanche.C'est la deuxième augmentation depuis l'arrivée du nouveau gouvernement. Elle sera suivie d'autres hausses, échelonnées dans le temps, pour permettre aux fumeurs "de se préparer, de trouver les moyens d'arrêter", comme l'avait exprimé la ministre de la Santé Agnès Buzyn en septembre dernier.Ces hausses sont en effet censées réduire la consommation de tabac pour faire baisser les incidences de cancer et diminuer les coûts sociaux liés au tabac. A noter que l’Institut national du cancer (INCa) a estimé à 400.000 les nouveaux cas de cancer en 2017 et à 150.000 le nombre de décès.En novembre 2020, les prix pourraient atteindre 10 euros le paquet.