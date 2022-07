La grande Une Au 1er août, le super et le gazole sont en forte baisse et la bouteille de gaz perd 7 euros

La préfecture vient de dévoiler le prix des carburants et de la bouteille de gaz appliquée à partir du 1er août. La baisse est généralisée. Le super et le gazole sont 9% moins chers et la bouteille de gaz est 31% moins chère grâce à l'intervention conjointe de la Région et du Département. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 à 16:54

Les prix des carburants et du gaz pour le mois d’août 2022 :



Sans plomb



Le prix public est en nette baisse à 1,76 €/litre (- 18 cts par rapport au mois précédent) . Cette évolution s’explique principalement par la baisse de la cotation moyenne (- 24 cts environ sur le prix final), atténuée par la hausse des autres paramètres (+ 6 cts environ).



Gazole



Le prix de vente est en forte baisse à 1,49 €/litre (- 15 cts) , là encore du fait des cotations (- 20 cts environ au final), mais cette diminution est toutefois limitée par la hausse des autres paramètres (+ 5 cts environ).



Gaz



Le prix final de la bouteille est en hausse à 21,93 € (+ 5 cts), en raison de la dépréciation de l’Euro face au dollar (+ 43 cts). La baisse des cours du gaz (- 31 cts sur le prix final) et la baisse des frais de passage (- 7 cts) ne suffisent pas à compenser la perte de valeur de l’Euro.



Cependant, la Région Réunion et le Département de La Réunion ont signé une convention avec les distributeurs de gaz instaurant une aide visant à geler le prix de la bouteille de gaz à 15 € du 1er août au 31 décembre 2022 .



Le contexte :



L’établissement des prix des carburants et du gaz tient compte des conditions réelles du marché et le mécanisme de réglementation de ces prix permet d’assurer la transparence sur la formation des prix des hydrocarbures. Ainsi sont notamment pris en compte des paramètres fluctuant chaque mois tels que la parité euro/dollar et la cotation des produits à l’importation.



Pour août, comme pour les mois précédents, une aide exceptionnelle de l’Etat de 15cts par litre s’applique pour les carburants éligibles.



S’agissant des cours mondiaux, en juillet, les carburants ont nettement baissé (- 16,84 % pour le gazole et – 20,80 % pour le sans-plomb) du fait de la baisse de la demande au niveau mondial et d’une légère augmentation de la production par les pays producteurs. Le marché mondial reste tout de même sous tension en raison des crises et risques actuels (conflit russo-ukrainien et sanctions contre la Russie, situation pandémique, politiques monétaires).



En ce qui concerne le gaz, les cotations mensuelles enregistrent une baisse à 725 $/TM (soit – 3,33 % pour le butane comme pour le propane).



S’agissant du fret des carburants, il connaît une hausse conséquente (+ 54,13 %) qui vient renchérir le prix final des 2 carburants d’environ 1 centime.



La parité euro-dollar connaît une légère dépréciation qui impacte à la hausse les prix du sans-plomb (+ 4 cts), du gazole (+ 3 cts) et celui du gaz (+ 43 cts).

La moyenne des parités sur 15 jours ouvrés s’établit à 1,0188 $ pour 1 € pour les carburants et à 1,0182 $/€ pour le gaz.



Les taxes environnementales (CEE) sur les carburants routiers sont en nette hausse (+ 9,51 %) et augmentent le prix final consommateur du sans-plomb (+ 1 cts), sans être directement perceptible sur le prix du gazole .



Les frais de passage évoluent comme chaque année au mois d’août pour une période de 12 mois. Ils sont en baisse pour les carburants (- 7,72 %) et pour le gaz (- 2,22 %). Cette diminution des frais de passage s’explique principalement par l’augmentation des volumes distribués, qui permet de répartir les charges liées au stockage des produits.



Enfin, les marges de gros et de détail fixées par arrêté préfectoral restent pour leurs parts inchangées.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur