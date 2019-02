Attribution des logements sociaux: Vers la fin du clientélisme grâce à un système de cotation

"C’est une nouvelle page du logement social qui s’ouvre". Ce mercredi matin, à l’occasion de la signature au siège du TCO de la convention intercommunale d’attribution du logement social, l'élu délégué à l'aménagement et à l'habitat Erick Fontaine a salué l’arrivée d’une nouvelle ère plaçant "l’humain au centre des préoccupations". TCO, Etat, Département et bailleurs sociaux se sont en effet engagés à "remettre le demandeur au cœur du dispositif", avec l'ambition notamment de contribuer à lutter contre les phénomènes de ségrégation territoriale et de "ghettoïsation".



"Il s’agit de rendre l’attribution plus juste, plus digne et plus humaine", a commenté le sous-préfet de Saint-Paul Olivier Tainturier, rappelant le "méta-objectif" : "le mieux-vire ensemble". "Aujourd'hui on salue l'intelligence collective. 2019 sera une année test, qui permettra ensuite d’affiner le process", a précisé le représentant de l’Etat.



Parmi les nouveautés, l'obligation pour les communes et bailleurs sociaux d'informer les administrés qui en font la demande sur la situation de leur dossier, mais aussi la mise en service prochaine d'un site internet dédié. "De quoi donner plus de visibilité et faire ainsi gagner du temps, en évitant certains refus" , estime Erick Fontaine, également administrateur de la CNL (Confédération Nationale du Logement).



Autre avancée : l'instauration prévue cette année d’un système de cotation qui permettra de respecter les principes de plus grande équité et de meilleure efficacité instaurés par le législateur. "Aujourd'hui il y a du clientélisme dans l'attribution des logements. Cela devrait y mettre fin en verrouillant les demandes par un système de points, attribués en fonction de la situation du demandeur", précise l'élu possessionnais.



"Un blocage entre les élus et les bailleurs sociaux"



Des avancées bienvenues eu égard aux besoins criants de la population en termes d'habitat. La demande sociale est en effet très forte puisqu'elle concerne 11% des ménages du territoire, et demeure constante. Le parc social reste tendu, avec peu de rotations pour satisfaire la demande. À titre d'exemple 18% des demandes concernent des locataires en sur-occupation et certaines demandes remontent parfois à une dizaine d'années.



Conséquences : des tracas quotidiens pour bon nombre de bénéficiaires. "Je suis dans un logement indécent et depuis 2017, je relance, rien n'est fait. Seuls les toilettes et la baignoire ont été réparées. Mon enfant fait des allergies et moi une grosse dépression. Cette situation n’est pas normale", a notamment exprimé Audrey ce mercredi devant les différents acteurs.



Des témoignages qui ont déclenché une vive réaction de Joseph Sinimalé, qui s’est dit "fatigué" de cette situation. "Je sais qu’il y a un blocage quelques part entre les élus et les bailleurs sociaux. Je lance un appel aux bailleurs sociaux. Il faut que le logement soit traité humainement". Et d’ajouter au passage à destination de la Sodegis que certaines constructions "n’auraient pas dû être faites comme ça". De leur côté, les bailleurs sociaux ont affirmé leur "engagement fort au quotidien".



La feuille de route partenariale signée ce mercredi matin engage les différentes parties sur une durée de six ans, dont le respect des engagements fera l'objet d'une évaluation annuelle présentée en CIL (confédération intercommunale du logement).