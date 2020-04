Attribution des colis alimentaires du CCAS de Saint-Denis

Un article paru sur un site internet d’un media en ligne porte à notre connaissance un soupçon de détournement de colis alimentaire du CCAS de Saint-Denis au profit d’un candidat dans le cadre de sa campagne électorale des municipales à Sainte-Marie.



C’est une grave accusation. Elle doit être considérée avec le plus grand sérieux. En effet, l’attribution des colis alimentaires se fait dans le cadre d’une procédure stricte, fondée sur des critères d’éligibilité et une traçabilité de livraison.



En aucune circonstance les faits évoqués dans l’article ne pourraient être tolérés. Dans le contexte de crise exceptionnelle que nous traversons, de telles pratiques, si elles étaient vérifiées, seraient inqualifiables et devraient être sanctionnées avec la plus grande fermeté.



Le CCAS demande à ceux qui portent ces accusations de lui fournir dans les meilleurs délais les éléments permettant de soutenir leurs affirmations et se réserve le droit de poursuivre en justice les personnes incriminées si les faits étaient avérés.



Le CCAS se réserve aussi le droit de poursuivre en justice toutes les personnes auteurs ou relais de ces accusations si celles-ci étaient sans fondement car portant alors atteinte à l’image du CCAS de Saint-Denis et à l’intégrité de ses collaborateurs.



Jean-François Hoareau

Vice-Président du CCAS