Attouchement sur une victime : Le pompier volontaire était alcoolisé

Ce mardi après-midi, un pompier volontaire exerçant à la caserne de Saint-Paul était en intervention alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique. Déjà suspendu pour des faits similaires, il est accusé, cette fois-ci, d'être allé plus loin en faisant subir des attouchements à la patiente arrivée en pleurs au CHOR. Par LG - IS - Publié le Mercredi 15 Février 2023 à 10:58





A l'issue de son dégrisement et de son audition, il pourrait être déféré devant le parquet de Saint-Denis en vue d'une convocation ultérieure devant le tribunal correctionnel. C'est pendant le transfert d'une patiente vers le Centre hospitalier de Saint-Paul vers 17H ce mardi qu'un pompier professionnel volontaire exerçant à la caserne saint-pauloise aurait commis des attouchements sur une patiente. Cette dernière est arrivée au CHOR en pleurs.Lorsqu'une victime féminine se trouve dans un véhicule de secours, les pompiers ont l'obligation d'être deux. Le suspect, toujours en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Saint-Paul, se serait débrouillé pour se retrouver seul avec la patiente, donc sans équipier. Il faut savoir que le chef d’agrès, qui est donc le responsable d'équipage à ce moment-là, doit obligatoirement être aux côtés de la victime dans la cellule sanitaire.Le quadragénaire déjà suspendu quatre mois pour des faits d'alcoolisation pendant son service était à nouveau sous l'empire d'un état alcoolique. Son taux d'alcoolémie avoisinait les 2gr/l selon nos informations. Le mis en cause qui venait d'être réintégré dans ses fonctions de chef d'agrès d'une ambulance avait été suspendu pendant quatre mois par la direction du SDIS, le Service départemental d'incendie et de secours.A l'issue de son dégrisement et de son audition, il pourrait être déféré devant le parquet de Saint-Denis en vue d'une convocation ultérieure devant le tribunal correctionnel.