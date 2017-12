Atterrissage sans train : Le préjudice matériel s'élève à 150 000 euros

rentré , sur le début de la piste de l'aéroport de Pierrefonds. A bord, tous indemnes, le pilote d'une quarantaine d'années et cinq touristes métropolitains de retour d'un survol de l'île.

la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens (BGTA) devra déterminer s'il s'agit d'une erreur humaine ou d'un problème technique. "C'est un vrai pilote de ligne, qualifié et expérimenté qui a toute ma confiance", insiste Mathieu Vargas, le co-gérant de la société Réunion Fly Services

environ 150 000 euros de dégâts matériels.