Attention, une arnaque se faisant passer pour les impôts circule sur le net

Une arnaque circule sur internet où des malfrats tentent de se faire passer pour la Direction générale des Finances publiques. Cette tentative d’escroquerie est très bien faite avec des liens qui donnent vers le vrai site des impôts, à l’exception de celle où il faut rentrer les coordonnées bancaires. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 8 Juillet 2022 à 10:57

"Bonjour, suite aux opérations de régularisation de la DGFiP de vos montant des prélèvements compte tenue du montant de l'impôt réel à payer, nous vous informons que vous avez un remboursement non effectué de la part de notre service financier", annonce le mail provenant de la "Direction fiscale générale publique". Le mail poursuit en indiquant que celui qui réceptionne le message doit percevoir un indu de 478 euros. Pourtant, les premières fautes d’orthographe doivent mettre la puce à l’oreille.



Évidemment, la Direction fiscale générale publique est un service qui n’existe pas. Cette première erreur n’apparaît pas dans le mail qui affiche bien Direction générale des Finances publiques. Le reste du courrier ressemble à s’y méprendre à un vrai courrier officiel du Trésor public. D’autant plus que la plupart des liens mènent vers le vrai site du gouvernement.





Les auteurs poussent même le vice en mettant les consignes de sécurité générale concernant les faux mails.



Malheureusement pour ceux qui ne seraient pas suffisamment vigilants, le lien pour rentrer ses coordonnées, notamment bancaires, est lui bien un faux. L’ensemble de la page correspondant en tout point à la vraie page officielle. Seule l’adresse web permet de comprendre qu’il s’agit bien d’une arnaque puisqu'elle indique qu'elle vient de Russie.





