[Attention image choquante] Scène banale sur les routes réunionnaises

L'animal a été déplacé sur le bas côté et la fourrière informée

Un chien éventré. Une image aussi insupportable que banale. "J'ai ramassé ce matin ce chien. C'est un des 1000 chiens écrasés chaque semaine à la Réunion...", rage Francis Kubezyk, président de l' association Milit'Activ' 974 . "Et ça ne gêne pas grand monde, on continue à rouler dessus", déplore-t-il."Tous les bénévoles de la protection animale pètent les plombs, et une grande partie est limite dépressive, face à l'ampleur du fléau", constate celui qui mène régulièrement des actions pour la protection des animaux. "Il faut que ça change, et vite !".[Attention, image choquante ci-dessous]