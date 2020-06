Société Attention, de faux courriels de la douane tentent de vous arnaquer

Des mails à en-tête de la douane vous demandent l'achat d'un code PIN pour récupérer un colis. Il s'agit en réalité d'une arnaque. Par Aurélie Hoarau - Publié le Jeudi 11 Juin 2020 à 14:19 | Lu 63 fois





"Il s'agit d'un courriel de type 'phishing' ou 'hameçonnage' qui vise à vous extorquer vos coordonnées bancaires, codes de carte bancaire ou de l'argent via des sites de paiement en ligne", alerte le gouvernement. Il ne faut donc pas cliquer sur le lien et ne pas donner suite à ce courriel. "La douane ne procède jamais ainsi pour vous demander le règlement de droits et taxes", est-il rappelé.



Pour reconnaître un message frauduleux, pensez à étudier la véritable adresse de provenance du message. Par exemple ici, c'est un @douane.gouv.fr. Or, la véritable adresse de courriel de la douane française termine par @douane.finances.gouv.fr/.



