Courrier des lecteurs Attention aux ventes forcées de mutuelles par téléphone



Le 28 octobre 2019, à 14h48, je reçois un appel sur mon GSM

Le numéro appelant est le 0179357068.



La personne que je reçois se présente comme un partenaire de la sécurité sociale et des mutuelles. Elle me demande de confirmer des informations :

Elle : « êtes-vous bien né le 4 octobre 1983 ? »

Moi : non, je suis né le 4 octobre 1984 ».

Elle : « vous habitez bien au 69 chemin lory lebreton ? »

Moi : « oui ».



Puis, elle me demande si je suis satisfait de ma couverture de santé, tant sur les délais de remboursement que sur la qualité de service.



Après avoir précisé que son appel me dérange quelque peu, je réponds que, globalement, j'en suis satisfait, bien que quelques couacs persistent.



Elle me propose ainsi une couverture supplémentaire, pour un montant de 18, 90€ (il me semble), afin de pouvoir bénéficier d'une indemnité de 150€ par jour d'hospitalisation en cas d'accident.



Méfiant, je demande qui m'appelle et comment mes coordonnées téléphoniques ont atterri chez cette personne. Elle me répond qu'elle travaille pour AB Assurance, un cabinet parisien partenaire de Neoliane. Puis reprend avec insistance son discours concernant l'offre qu'elle me propose.



Pas de réponse concernant le biais par lequel cette personne a reçu mes coordonnées.



Rapidement, et pendant la conversation téléphonique, un texto m'est parvenu, de la part de Neoliane. Le texto mentionne une adresse internet, avec un mot de passe.



Je ne me suis pas rendu sur l'adresse indiquée.



Je ne me suis pas connecté à cet espace adhérent.



La personne que j'ai eu au téléphone est restée courtoise, bien qu'insistante.



La durée de l'appel a été de 18min et 01s.



Après avoir fait des recherches sur la toile sur Neoliane, je prends connaissance, par le biais de témoignages facilement accessibles, des pratiques de vente forcée appliqué par les courtiers travaillant pour Neoliane/Santiane. Et c'est ainsi que j'ai choisi d'écrire ce qui m'est arrivé, de le consigner par le biais d'une main courante électronique sur le site



La date de naissance et l'adresse mentionnée ci-haut sont faux : il s'agit d'informations que j'ai volontairement erronées sur plusieurs moteurs de recherche internet, dans le but d'obtenir des informations sur les offres de mutuelles disponibles. J'ai effectué cette démarche, ... en 2012! Soit il y a maintenant presque 8 ans!



Je ne me rappelle pas cependant si oui ou non j'ai donné mon numéro de sécurité sociale, et je m'en inquiète.



