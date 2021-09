Faits-divers Attention aux mails frauduleux au nom de la Police Nationale

La Police Nationale signale aux internautes que des mails reprenant les mots et le code couleurs de la Police sont à placer directement à la corbeille. Par LG - Publié le Samedi 11 Septembre 2021 à 08:07





Ces faux emails ont pour objectif de dérober vos données personnelles et réaliser une extorsion. Ne répondez pas à ces faux mails mais effectuez un signalement sur la plateforme Pharos en suivant le lien "Des mails frauduleux se faisant passer pour la Police Nationale nous ont été signalés concernant une fausse fraude au passe sanitaire", relaye la Police sur ses réseaux sociaux.Ces faux emails ont pour objectif de dérober vos données personnelles et réaliser une extorsion. Ne répondez pas à ces faux mails mais effectuez un signalement sur la plateforme Pharos en suivant le lien internet-signalement.gouv.fr





